Майдану не буде? Історик спрогнозував, чим закінчитися правління Зеленського

Нового Майдану в Україні восени 2019 року не буде, так як ресурсу міцності чинного президента Володимира Зеленського та його команди вистачить ще на кілька років.

Таку думку висловив історик Сергій Грабовський в блозі для "Радіо Свобода", уточнивши, що в оточенні глави держави "трапляються притомні особи".

За його словами, в Україні можливі періодичні "чистки апарату" і "полювання на відьом" в політиці, так як це подобається певній частині електорату. А вже далі можна буде спробувати роль суворого, але мудрого і справедливого самодержця.

Володимир Зеленський Прес-служба президента України

"Тож ті, хто прогнозує вже цієї осені новий Майдан, як на мене, помиляються. Ресурс міцності чинного президента і його команди достатньо великий, його вистачить на кілька років. А там олігархи за допомогою свого майже монопольного контролю за мас-медіа, особливо телебаченням, дадуть людям "новий промінь надії" – і тепер уже не "зелене", а "сіро-буро-малинове" політичне колесо закрутиться знову", – додав історик.

Володимир Зеленський скріншот, інтерв'ю "УП"

Грабовський наголосив, що заяви керівників "команди Зе", ніби глава держави має намір повернутися після закінчення терміну до "95 кварталу", викликають мотивовану тривогу.

"Адже в такому разі він зі своєю командою за 5 років не повинен утратити рейтинг у Росії, де живе більшість аудиторії "квартальців". А не втратити його можна тільки за рахунок України, постійно насміхаючись із неї та руйнуючи її", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Грабовський порівняв Зеленського з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, назвавши головний промах українського лідера.

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