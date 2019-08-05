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Майдану не буде? Історик спрогнозував, чим закінчитися правління Зеленського

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Нового Майдану в Україні восени 2019 року не буде, так як ресурсу міцності чинного президента Володимира Зеленського та його команди вистачить ще на кілька років.

Таку думку висловив історик Сергій Грабовський в блозі для "Радіо Свобода", уточнивши, що в оточенні глави держави "трапляються притомні особи".

За його словами, в Україні можливі періодичні "чистки апарату" і "полювання на відьом" в політиці, так як це подобається певній частині електорату. А вже далі можна буде спробувати роль суворого, але мудрого і справедливого самодержця.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба президента України

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"Тож ті, хто прогнозує вже цієї осені новий Майдан, як на мене, помиляються. Ресурс міцності чинного президента і його команди достатньо великий, його вистачить на кілька років. А там олігархи за допомогою свого майже монопольного контролю за мас-медіа, особливо телебаченням, дадуть людям "новий промінь надії" – і тепер уже не "зелене", а "сіро-буро-малинове" політичне колесо закрутиться знову", – додав історик.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот, інтерв'ю "УП"

Грабовський наголосив, що заяви керівників "команди Зе", ніби глава держави має намір повернутися після закінчення терміну до "95 кварталу", викликають мотивовану тривогу.

"Адже в такому разі він зі своєю командою за 5 років не повинен утратити рейтинг у Росії, де живе більшість аудиторії "квартальців". А не втратити його можна тільки за рахунок України, постійно насміхаючись із неї та руйнуючи її", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Грабовський порівняв Зеленського з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, назвавши головний промах українського лідера.

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Особи
Сергій Грабовський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика Майдан
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Просто так скакать уже ни кто не хочет?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что бы был майдан его нужно спонсировать а даром за амбаром)
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