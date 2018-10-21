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''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі

7.2тЧитати матеріал російською

У мережі оприлюднили показове відео з центру Москви, де походили зйомки дітей, які марширують і танцюють у воєнній формі під "Катюшу".

Роликом у Twitter поділився блогер із ніком Vitauskas. Він провів паралель того, що відбувається у російській столиці, із недавньою НП у коледжі Керчі в анексованому Криму.

"На Арбаті. І трьох днів після керченського теракту не пройшло. Відеоігри та тоталітарні секти винні, говорите?" — написав у пості блогер.

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"Хіба це не тоталітарна секта?" "Із самого дитинства ростуть зомбі", "М'ясо готують чергове", "А колись сміялися, що будуть Північну Корею із Рашки робити", "Збиваємо свої літаки своїми ракетами, вбиваємо своїх дітей своїми ж дітьми, і, швидше за все, це ще навіть не найглибше дно", "Майбутні Рослякови", — коментують відео користувачі.

''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі
''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі
''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі
''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі
''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі
''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Вибух у Керчіросійська пропаганда
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
дітивійна
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Прокопчук Светлана
Прокопчук Светлана
Россия сошла в ума!!!! Последствия будут страшны!!!!
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
А в чем вопрос для России ? Фильм Брат и Брат 2 пришёл в реальность .... что не нравится россиянам ???? Когда Брат убивал как мог хохлов и пиндосов у пиндосов дома в США - россияне писали от восторга .... почему то нет восторга от точно таких же убийств дома у себя ... странные эти россияне ....
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТО АГОНИЯ ! ДЕБЫЛЫ ! В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ТОЧНО ТАК БЫЛО !
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Шевцов Ростислав, да попрыгай еще, с вашими фашистами это рядом не стояло. Всякие правые сектора и ахтивисты с дубинками в судах...
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Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
Попова Ольга, было в Германии а теперь в России это норма
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