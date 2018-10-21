''Майбутні Рослякови'': мережу обурила військова пропаганда РФ після теракту в Керчі

У мережі оприлюднили показове відео з центру Москви, де походили зйомки дітей, які марширують і танцюють у воєнній формі під "Катюшу".

Роликом у Twitter поділився блогер із ніком Vitauskas. Він провів паралель того, що відбувається у російській столиці, із недавньою НП у коледжі Керчі в анексованому Криму.

"На Арбаті. І трьох днів після керченського теракту не пройшло. Відеоігри та тоталітарні секти винні, говорите?" — написав у пості блогер.

Сьогодні на Арбаті. І трьох днів після керченського теракту не пройшло. Відеоігри та тоталітарні секти винні, говорите? pic.twitter.com/cU3mRlQjkO — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 21 жовтня 2018 р.

"Хіба це не тоталітарна секта?" "Із самого дитинства ростуть зомбі", "М'ясо готують чергове", "А колись сміялися, що будуть Північну Корею із Рашки робити", "Збиваємо свої літаки своїми ракетами, вбиваємо своїх дітей своїми ж дітьми, і, швидше за все, це ще навіть не найглибше дно", "Майбутні Рослякови", — коментують відео користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею та саморобними вибуховими пристроями і почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти — вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.