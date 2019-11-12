Головна Новини
12 листопада • оновлено в 11:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Люди вилетіли! У "ДНР" перекинувся автобус: є жертви

798
Читати матеріал російською

На підконтрольному "ДНР" КПВВ "Олександрівськ" вранці 12 листопада перекинувся автобус із людьми.

За інформацією підконтрольним терористам ЗМІ, водій не впорався з керуванням через сильний туман.

Відзначається, що, за попередніми даними, є загиблі – двоє або троє. Також нібито багато хто постраждав. Біля КПВВ утворився великий затор із пішоходів і автомобілів.

Новини
ЗСУ жорстко відбилися від окупантів: у "Л/ДНР" втрати

На підконтрольному "ДНР" КПВВ "Олександрівськ" ДТП

На підконтрольному "ДНР" КПВВ "Олександрівськ" ДТП

"Депо"

"Злетів на грунт з дороги, люди вилетіли, дахом придавило на смерть двох, дуже багато поранених. Поки це все що відомо, приїхало 8 "швидких", – кажуть очевидці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео смертельної ДТП у Києві на Осокорках, де Lexus розчавив пішоходів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки