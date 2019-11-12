Люди вилетіли! У "ДНР" перекинувся автобус: є жертви

На підконтрольному "ДНР" КПВВ "Олександрівськ" вранці 12 листопада перекинувся автобус із людьми.

За інформацією підконтрольним терористам ЗМІ, водій не впорався з керуванням через сильний туман.

Відзначається, що, за попередніми даними, є загиблі – двоє або троє. Також нібито багато хто постраждав. Біля КПВВ утворився великий затор із пішоходів і автомобілів.

На підконтрольному "ДНР" КПВВ "Олександрівськ" ДТП "Депо"

"Злетів на грунт з дороги, люди вилетіли, дахом придавило на смерть двох, дуже багато поранених. Поки це все що відомо, приїхало 8 "швидких", – кажуть очевидці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео смертельної ДТП у Києві на Осокорках, де Lexus розчавив пішоходів.

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