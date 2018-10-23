Люди в масках і огляди: керченський коледж вперше відкрили після трагедії

Керченський політехнічний коледж (Крим) після вибуху і розстрілів, жертвами яких стала 21 особа, відновив роботу.

Перед входом у будівлю здійснюють огляд учнів та батьків, по периметру стоять люди у масках (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця), передає "Керчь.ФМ".

Заняття почалися о 8:30, зі студентами провели класні години та розповіли про подальший порядок навчання.

На місце вже прибули кримські "міністри". Крім того, до будівлі зайшли співробітники "МНС".

Також повідомляється, що викладачі ходять зі списками. На вході висять таблички про розподіл груп для проведення занять у навчальному корпусі №3 на 23 жовтня.

Навчальний процес проходитиме в іншому корпусі коледжу, а в будівлі, де сталася трагедія, проведуть капітальний ремонт.

За словами "міністра будівництва й архітектури" окупованого Криму Сергія Конова, після первинного огляду несучі конструкції корпусу здаються неушкодженими вибухом, проте остаточну оцінку дидуть після наміченого на найближчі дні обстеження будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня студент Владислав Росляков прийшов у Керченський коледж із рушницею і саморобними вибуховими пристроями й почав розстрілювати усіх, хто зустрічався йому на шляху. Після цього він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки.

Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і вже почала розслідування.