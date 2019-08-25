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"Любить піар!" У Мартиненка висунули гучні звинувачення проти глави НАБУ

1.1т Читати матеріал російською

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник порушив презумпцію невинності, звинувативши колишнього нардепа Миколу Мартиненка в тиску на суддів.

Про це, як передає "Апостроф", заявила прес-служба ексдепутата. Там вважають, що глава НАБУ піариться на згадках Мартиненка.

"Пан Ситник у публічних коментарях знову почав згадувати ім'я Миколи Мартиненка, без рішення суду подаючи його як нібито винного. Хоча судові слухання в суді першої інстанції показали: доказова база щодо Мартиненка було сфабрикована, захист аргументовано показав юридичну нікчемність всіх звинувачень НАБУ", – сказано в повідомленні.

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Прес-служба також заявила, що директор НАБУ "дуже любить піар і прикриває їм свої провали".

"Він безцеремонно порушує презумпцію невинуватості та виходить за рамки закону і своїх повноважень, коли бере на себе роль одночасно слідчого, прокурора і судді щодо Миколи Мартиненка", – відзначили у депутата.

"Пан Ситник радий служити будь-якій владі. Але директор НАБУ став токсичним, його не взяли в жодний виборчий список. Проти нього розслідується низка справ про корупцію. Він є фігурантом американської справи про втручання у вибори президента США – і каже неправду, коли заперечує, що його допитувало ФБР...

Тому Артем Ситник намагається за будь-яку ціну утриматися на посаді. Але за всі порушення закону, за фальсифікацію звинувачень у "справі Мартиненка" рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", – стверджують у колишнього нардепа.

Мартиненко і Ситник

Мартиненко і Ситник

Колаж

Нагадаємо, Артем Ситник заявив, що на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Миколі Мартиненку знаходилися 18 нардепів і три діючих міністри, які здійснювали "тиск на суддю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Шевченківському суді Києва оприлюднили документи, які свідчать про те, що Мартиненко є власником офшорної компанії, яка отримувала відкати від "Енергоатому" на загальну суму 6,5 млн євро.

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Особи
Артем Ситник Микола Мартиненко
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Алапаев Константин
Алапаев Константин
сытник просто понимает, что ему крайне важно выслужиться перед новой властью и показать на что он способен, хотя вспоминать дела 3-х летней давности не очнь и логично, тем более что дело проигршное. но когда хочешь быть у кормушки все средства идут в ход
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