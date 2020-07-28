Луцький терорист Кривош роздавав своїм заручникам гроші і вибачався. Відео

Терорист Максим Кривош, котрий 21 липня захопив у Луцьку автобус із заручниками, нібито вибачився перед ними й роздав їм гроші перед тим, як здатися правоохоронцям.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Аверс", у якому журналісти посилаються на власні джерела та слова потерпілих, хоча їхні версії про ті події в автобусі розходяться (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Стверджується, мовляв, спершу Кривош пропонував заручникам "взяти пачки з доларами", які він тримав у своїй сумці. Однак, зі слів деяких потерпілих, валюта була у гривнях і сувенірною – її терорист просив їх взяти лише "на пам'ять".

Розповіді заручників луцького терориста про роздачу грошей (ТРК Аверс)

Інші ж джерела кажуть, нібито гроші таки були справжніми і звільнені заручники їх взяли. Правда, забрати всі з автобусу не встигли, тож у момент спецоперації купюри начебто були розкидані в салоні.

Розповіді заручників луцького терориста про роздачу грошей (ТРК Аверс)

У поліцейському протоколі про жодні гроші не згадується. Зі свого боку адвокат Кривоша Сергій Тиможинський, заявив, що під час затримання у його підзахисного вилучили особисті кошти в сумі до 500 гривень. Про інші гроші на місці теракту йому невідомо.

Розповіді заручників луцького терориста про роздачу грошей (ТРК Аверс)

Розповіді заручників луцького терориста про роздачу грошей (ТРК Аверс)

Розповіді заручників луцького терориста про роздачу грошей (ТРК Аверс)

Розповіді заручників луцького терориста про роздачу грошей (ТРК Аверс)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обирав запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу – утримання під вартою на 60 діб (до 18 вересня) без права внести заставу.