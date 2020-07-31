Луцький терорист Кривош оголосив голодування: адвокат пояснив причину

Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька, оголосив в СІЗО голодування через погані умови утримання.

Про це повідомило видання ВолиньPost з посиланням на адвоката Сергія Тиможинского. Луцький терорист почав голодувати в четвер, 30 липня.

За словами адвоката, Кривош відмовився від їжі через порушення його прав, зокрема через невмотивоване, на його переконання, застосування наручників.

Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Зараз же наручники надягають кожен раз, коли випускають з камери.

Мовляв, тепер в слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого.

Також захисник Кривоша заявив, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

У пресслужбі прокуратури області журналістам повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО і ніяких скарг від ув'язненого на режим або умови утримання не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL :