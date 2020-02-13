"Лукашенко захопить Смоленськ!" Стрєлков видав новий маразм. Відео

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко спробує захопити російський Смоленськ і приєднати його до своєї країни.

Водночас додав, що білоруський лідер повівся як "ворог Росії і російського народу" ще в 2014 році. Такою маразматичною промовою терорист поділився в ефірі YouTube-каналу РОЙ.ТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"2014 рік показав, хто є хто – всюди. Це був як лакмусовий папірець. Олександр Григорович себе показав ворогом Росії і російського народу. Чим він керувався – турботою про Білорусь або особистими егоїстичними причинами – це неважливо. Важливо те, що він відкрито виступив проти російської іреденти, проти возз'єднання Росії", – випалив терорист.

Слєлков назвав Лукашенка "ворогом Росії і російського народу"

Також він зазначив, що білоруський президент не тільки виступив, але й "на ділі підтвердив" свою позицію.

"Арештами і посадками тих добровольців із Білорусі, які воювали на Донбасі, підтримкою київського режиму технікою, ПММ та комплектуючими до озброєння. Фактично він проявив себе як ворог", – заявив Стрєлков.

За його прогнозами, тепер Лукашенко "перекинеться" на Захід. Крім цього, терорист не виключив можливості "білоруської агресії" в разі ослаблення Росії.

"Врешті-решт Смоленськ приєднає до Білорусі й увійде в історію як великий литвин", – підсумував свої маразматичні прогнози Стрєлков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) висловився про "лідерів" злочинної республіки, назвавши їх "мерзенними кримінальниками і наркоманами".

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