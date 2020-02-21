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21 лютого • оновлено в 23:53
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Лукаш видала цинічну історію про Майдан і влаштувала скандал у Шустера

8.7т
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Ексміністерка юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш влаштувала скандал через історію нібито про вбивство активіста Майдану іншим учасником тих подій.

Гаряча дискусія розгорілася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 21 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Все почалося з того, що Лукаш влізла в виступ колишнього прокурора ГПУ Сергія Горбатюка, запевнивши, що "один майданівець вбив іншого". Більше того вона озвучила імена ймовірних учасників конфлікту.

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Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера

Скріншот з відео

"Яким чином ви отримали доступ до матеріалів справи?" – обурився нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

"Не раджу вам мене перебивати", – видала Лукаш, заявивши, що в реєстрі судових рішень зазначено, що "Сергію Дідичу, Герою України переїхав голову майданівець, а інші майданівці його пограбували".

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера

Скріншот з відео

Після її слів студія вибухнула криками. Лукаш закликали перестати озвучувати неперевірену інформацію, вона ж виправдалася, що все знайшла в реєстрі.

"Закричали, закричали", – обурилася Лукаш. "У мене є папочка з матеріалами справи і кожен з вас закриє свій рот", – додала вона.

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера

Скріншот з відео

"Почекайте, ми тут говоримо про наслідки диктаторських законів. Пані Лукаш в той час була міністеркою юстиції. Це вона відповідальна за бійню на Майдані, навіть не представник "Беркуту!" – "вибухнув" В'ятрович. Його підтримали інші гості студії, заявивши, що Лукаш бреше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Соня Кошкіна та ведуча Наталія Мосейчук зчепилися в ефірі "Право на владу" через Лукаш, яка назвала Небесну Сотню "липовою".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Сергій Горбатюк Володимир В'ятрович Олена Лукаш Савік Шустер
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Муйданевцев пучит, ибо чуют, что правда про их деяния начинает звучать все громче. И эти деяния зафиксированы разными способами. Но муйдановцы первым делом подстраховались и приняли сразу закон, который снимает с себя их любую ответственность.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Путин будет принимать парад победы 9 мая в Киеве вместе с Януковичем. Не Путин, так его преемник, не в этом году, так через 5 лет. Потому что те, кто отстаивал своё национальное украинское государсто в 2014 году погибли. А те, кто в 2014 году смотрел "95 квартал" и сейчас его смотрят, им нравится Лукаш, Шустер -- они "крутые", "свои в доску", "на нормальном языке говорят". Так же в Чечне было. В Чечне погибли учителя, инженеры, врачи... которые отстаивали национальное чеченское государство. Остались только глубоко религиозные шофёры и торгаши, для которых Путин -- "верховный правитель", для них погибшие за независимость Чечни -- это lohi и "всякие natsiki". В Украине то же самое происходит. Потихоньку сползает Украина в "русский мир" за счёт 73% "русскоязычных украинцев" и любителей "95 квартала".
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Shyrcova Ninanina
Shyrcova Ninanina
"Каким образом вы получили доступ к материалам дела?" – возмутился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятров, Этим вопросом он признал, что в реестре судебных решений указано, что "Сергею Дидычу, Герою Украины переехал голову майдановец, а другие майдановцы его ограбили"
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