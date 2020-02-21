Ексміністерка юстиції часів президентства Віктора Януковича Олена Лукаш влаштувала скандал через історію нібито про вбивство активіста Майдану іншим учасником тих подій.

Гаряча дискусія розгорілася в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 21 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Все почалося з того, що Лукаш влізла в виступ колишнього прокурора ГПУ Сергія Горбатюка, запевнивши, що "один майданівець вбив іншого". Більше того вона озвучила імена ймовірних учасників конфлікту.

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера Скріншот з відео

"Яким чином ви отримали доступ до матеріалів справи?" – обурився нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович.

"Не раджу вам мене перебивати", – видала Лукаш, заявивши, що в реєстрі судових рішень зазначено, що "Сергію Дідичу, Герою України переїхав голову майданівець, а інші майданівці його пограбували".

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера Скріншот з відео

Після її слів студія вибухнула криками. Лукаш закликали перестати озвучувати неперевірену інформацію, вона ж виправдалася, що все знайшла в реєстрі.

"Закричали, закричали", – обурилася Лукаш. "У мене є папочка з матеріалами справи і кожен з вас закриє свій рот", – додала вона.

Лукаш видала цинічну історію про Майдан у Шустера Скріншот з відео

"Почекайте, ми тут говоримо про наслідки диктаторських законів. Пані Лукаш в той час була міністеркою юстиції. Це вона відповідальна за бійню на Майдані, навіть не представник "Беркуту!" – "вибухнув" В'ятрович. Його підтримали інші гості студії, заявивши, що Лукаш бреше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка Соня Кошкіна та ведуча Наталія Мосейчук зчепилися в ефірі "Право на владу" через Лукаш, яка назвала Небесну Сотню "липовою".

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