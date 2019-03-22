''Лохотрон'' у супермаркетах: під Києвом розкрили зухвалу схему

Відвідувачу супермаркету в Київській області нарахували за товар більше, ніж він спочатку розраховував. Як з'ясувалося, показання на контрольних вагах у залі і на касі серйозно відрізнялися.

Як обманюють покупців в українських супермаркетах і що робити в подібних випадках – у публікації OBOZREVATEL.

"Збісив факт лохотрону"

Про випадок з обважуванням у супермаркеті написав у групі "Боярка" в Facebook Олександр Мазуренко.

Чоловік зважив на контрольних вагах капусту, щоб зрозуміти, чи вистачить у нього готівки на цю покупку. Після розрахунку на касі Мазуренко на свій подив виявив, що вага, вказана в чеку, була майже на 300 грамів більшою.

Вага капусти на контрольних вагах, і тих, що на касі, відрізняється Facebook: Олександра Мазуренка

"Одразу підходжу до охоронця і прошу, щоб він пройшов зі мною до контрольних ваг. Показую йому чек і дані на табло. Каже, зараз розберемося. Йдемо до касирки. Я показую їй фото контрольних ваг і чек, питаю, як так? І тут вона мені каже, що контрольні ваги – це приблизна вага, а на касі – точна", – написав Мазуренко.

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

Олександр зазначив, що не став витрачати час для вирішення конфлікту, оскільки в машині його чекала дружина з маленькою дитиною.

"Але сам факт такого лохотрону мене збісив. Цікаво, які там масштаби за день, місяць, рік, якщо з кожної капусти по 7 грн?" – задається питанням Мазуренко.

З кожного по граму

Як розповів OBOZREVATEL в. о. голови ГО "Центру захисту прав споживачів і моніторингу споживчого ринку" Максим Папуша випадки з обважування з боку касирів у магазинах – часте явище.

"Вони палець можуть докласти до ваг або щось іще придумати. У такий спосіб вони збільшують обсяг продажів, а це – премії. Також вони можуть цими діями перекривати свої розкрадання", – пояснив він.

Ілюстрація Фото з відкритих джерел

У разі, якщо покупець зрозуміє, що його на касі обважили, експерти радять одразу ж викликати адміністратора магазину. Можна залишити заявку в call-центрі 15-51 КМДА, де обіцяють направити вашу скаргу до компетентних інстанцій.

Заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Олег Цільвік рекомендує також писати скаргу до Держпродспоживслужби. У ній потрібно вказати, що ваги в такому-то магазині дають неправильні показники. Тоді фахівці Служби вийдуть на перевірку.

"Що стосується продавців, то вони повинні регулярно, десь раз на рік, проводити повірку засобів вимірювальної техніки. За відсутність пломб на вагах передбачені великі штрафи і вже є прецеденти", – зазначив він.

У супермаркетах і на ринках повинні бути контрольні ваги

Похибка від 5 до 30%

Олег Цільвік додав, що представники їхньої організації під час перевірок часто стикалися з тим, що в вагах у супермаркетах були відсутні або були зрізані пломби.

"Маніпулювати з вагами – улюблена дія продавців, особливо на стихійних ринках. Похибка від 5 до 30% – не рідкість", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українських магазинах і на ринках до 30% фальсифікованих продуктів. Найчастіше підробляють вершкове масло, тверді сири, сметану, ковбасні вироби й алкоголь.

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