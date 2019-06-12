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"Лізьте по скелях!" У мережі показали "аншлаг" на курортах Криму

8.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися показові фотографії з окупованого Росією Криму під час курортного сезону.

Знімки опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим в своєму Twitter. На них показана ситуація в різних містах півострова - Гурзуф, Щолкіно, Судак.

"Хочете на пляж? Пливіть морем. Лізьте по скелях", - таку пропозицію зробили місцевій жительці, яка хотіла потрапити на пляж в Гурзуфі.

На фото також видно, що пляжі напівпорожні, а туристи не горять бажанням займати лежаки і відпочивають біля них.

Пляж в Криму

Пляж в Криму

RoksolanaToday&Крим, Twitter

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Пляж в Криму

Пляж в Криму

RoksolanaToday&Крим, Twitter

Пляж в Криму

Пляж в Криму

RoksolanaToday&Крим, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим накрило нове лихо. На півострів обрушилася негода. Величезний град побив автомобілі.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
свиньи а вы где купаться будете? одессу засрали, все зеленое, воняет. только бердянск, ну это ваш уровень
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Оккупанты в Крыму --- Хотите на пляж? - идите на ... лесом
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Levitsky Valery, сосочка. ты КРЫМ больше никогда не увидишь, теперь тебе ставок. камыши. грязь как в одессе . короче свинья, все для тебя.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Когда уж вас отпустит ущербные?Ваши высеры ничего не изменят,вы как были терпилами так и будете, мозахисты шароварные.
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