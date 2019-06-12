"Лізьте по скелях!" У мережі показали "аншлаг" на курортах Криму

У мережі з'явилися показові фотографії з окупованого Росією Криму під час курортного сезону.

Знімки опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим в своєму Twitter. На них показана ситуація в різних містах півострова - Гурзуф, Щолкіно, Судак.

"Хочете на пляж? Пливіть морем. Лізьте по скелях", - таку пропозицію зробили місцевій жительці, яка хотіла потрапити на пляж в Гурзуфі.

На фото також видно, що пляжі напівпорожні, а туристи не горять бажанням займати лежаки і відпочивають біля них.

Пляж в Криму RoksolanaToday&Крим, Twitter

Пляж в Криму RoksolanaToday&Крим, Twitter

Пляж в Криму RoksolanaToday&Крим, Twitter

Гурзуф

Хочете на пляж? Пливіть морем. Лізьте по скелях. pic.twitter.com/IMxJTHHu65 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р

Щолкіно

добре

але мало pic.twitter.com/hrStYf4JWQ - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р

Судак

Лежачкі не вистачає pic.twitter.com/AFk04xttGC - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим накрило нове лихо. На півострів обрушилася негода. Величезний град побив автомобілі.

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