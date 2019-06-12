"Лізьте по скелях!" У мережі показали "аншлаг" на курортах Криму

У мережі з'явилися показові фотографії з окупованого Росією Криму під час курортного сезону.
Знімки опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим в своєму Twitter. На них показана ситуація в різних містах півострова - Гурзуф, Щолкіно, Судак.
"Хочете на пляж? Пливіть морем. Лізьте по скелях", - таку пропозицію зробили місцевій жительці, яка хотіла потрапити на пляж в Гурзуфі.
На фото також видно, що пляжі напівпорожні, а туристи не горять бажанням займати лежаки і відпочивають біля них.
Пляж в Криму
RoksolanaToday&Крим, Twitter
Пляж в Криму
RoksolanaToday&Крим, Twitter
Пляж в Криму
RoksolanaToday&Крим, Twitter
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р
Хочете на пляж? Пливіть морем. Лізьте по скелях. pic.twitter.com/IMxJTHHu65
Щолкіно- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р
добре
але мало pic.twitter.com/hrStYf4JWQ
Судак- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р
Лежачкі не вистачає pic.twitter.com/AFk04xttGC
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим накрило нове лихо. На півострів обрушилася негода. Величезний град побив автомобілі.
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