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Лив бруд на Україну: СБУ нагрянула до скандального журналіста

40.5тЧитати матеріал російською

Вранці 5 березня Служба безпеки України нагрянула з обшуком до скандального проросійського журналіста Володимира Скачка.

На це поскаржилася російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"СБУ просто зараз нагрянула з обшуком до квартири відомого українського опозиційного журналіста і постійного експерта програми "60 хвилин" Володимира Скачка. Про це повідомила дружина журналіста. Просто в ці хвилини ми намагаємося зв'язатися і з Володимиром, і з дружиною, але зараз і його, і її телефони недоступні. Ситуація тривожна", — із вдаваною стурбованістю заявила одіозна ведуча передачі.

Володимир Скачко

Володимир Скачко

Скріншот відео

Прихильниця Скачка, правозахисник Наталія Наталина висловила припущення, що його можуть підозрювати в державній зраді. Адже журналіст відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями і є постійним гостем російських телестудій, де брудно лає Україну.

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"Якщо обшук проводить відомство Грицака, мова йде, найімовірніше, про 110 або 111 (статтю. Ред.). Володимир відомий своїми опозиційними поглядами і красномовними критичними висловлюваннями на адресу влади. Стало відомо, що в слідчій групі СБУ працюють люди, які спеціалізуються на справах із державної зради. Ситуація серйозна", — написала Наталина, уточнивши, що в будинку Скачка також перебуває його адвокат.

У Службі безпеки України пояснили, що обшук у скандального журналіста проводився в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні про посягання на територіальну цілісність України. Скачко є одним з головних фігуратнтов справи.

СБУ

СБУ

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Скачко влаштував скандал на російському ТБ з українським громадським діячем Вадимом Трюханом. Приводом для конфлікту стали антиукраїнські висловлювання журналіста, за які співрозмовник жорстко засудив зрадника Батьківщини й обізвав його "покидьком".

Нагадаємо, раніше СБУ прийшло з обшуком до ще одного постійного гостя кремлівського телебачення — екс-нардепа-втікача Василя Волги.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Скачко
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Скачко - это КТО вообще???
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2
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Фашизм на Укроине крепчает, и это всё видят в Германии (и не только).
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Chocewicz Aleksander
Chocewicz Aleksander
IOOO СерП, У одноклітинних, за визначенням, не можуть бути враження, це привілей більш розвинених істот.
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1
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IOOO СерП
IOOO СерП
Создаётся впечатление,что им там за бугром, всё равно.Видят ,не видят.Порошенко рукопожатий в высших эшелонах европейской власти.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
перший раз чую такого "скандально известного журналиста"...что за клоун? а если сливной бачок обеспокоился, надо чем-то заполнять эфиры помоев чё-там у хахлов?
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