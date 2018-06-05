"Літо буде гарячим": Донбасу передрекли нове загострення

У літній період у зоні збройного конфлікту на Донбасі ймовірне загострення ситуації.

Про це повідомив в ефірі ObozTV військовий експерт Михайло Жирохов.

"Літо буде гарячим, оскільки обидві сторони готові до активних наступальних дій. До цього підштовхують зовнішні умови", - наголосив військовий експерт.

Жирохов прокоментував військові навчання, які почали України і РФ в районі Азовського і Чорного морів: "Ризик є дуже великий, але кожна сторона страхується. Якщо додати величезні навчання НАТО у Балтії, то ми побачимо загальну картину - Росія, ми і НАТО побоюються початку широкомасштабних бойових дій. Цьому є одна причина - футбольний чемпіонат світу, який починається наступного тижня".

Військовий експерт заявив, що найбільша ймовірність локального загострення на Донбасі - вже після чемпіонату, "коли не буде жодної реакції міжнародної спільноти". Однак, на його думку, загрози широкомасштабного наступу сьогодні немає.

"Росія чудово розуміє, що економічно не зможе утримувати територію України. Всі головні сили зараз спрямовані на зміну політичного ладу зсередини на наступний рік", - підсумував Жирохов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий журналіст Костянтин Машовець припустив, що напередодні президентських і парламентських виборів в Україні Росія може влаштувати на Донбасі "маленьку звитяжну війну".

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