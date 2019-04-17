Ровно 5 лет назад, 17 апреля 2014 года, в Горловке был похищен депутат горсовета Владимир Рыбак. Его изуродованное тело со следами жесточайших пыток найдут спустя 5 дней в реке Казенный Торец под Славянском.

Вот каким запомнил тот день руководитель Зайцевской ВЦА, горловчанин Владимир Веселкин:

"В тот день тогда еще действующий мер Горловки Евгений Клепа организовал митинг в свою поддержку. Он пытался понравиться боевикам. Ведь к нему было много вопросов по участию в коррупционных схемах – а боевики же себя подавали, типа, как новую "народную" и "честную" власть. И за день-два до того они Клепу выгоняли из здания. Вот он и собрал бюджетников на митинг. Там не было ни одного флага Украины. Не было ни единого признака, указывавшего на то, что собравшиеся – против "русской весны". Там было только "верните нам хорошего мера – и все у нас будет хорошо". На этот митинг пришли как сторонники мера, так и его противники. Владимир Иванович мне перед тем говорил, что тоже собирается пойти. И пошел... Думаю, он сделал бы все то, что сделал, даже если бы знал, чем это для него закончится".

Как вспоминала позже супруга убитого депутата Елена Рыбак, ее муж ожидал, что мер Горловки встанет на сторону проукраински настроенных горловчан. Заявит, что Горловка – это Украина. Вышло все с точностью до наоборот – на митинге стало понятно, что мер свой выбор сделал в пользу "ДНР" и России. Именно поэтому Владимир Рыбак и прорывался в здание исполкома. Именно поэтому сцепился с так называемыми "ополченцами", захватившими здание и заблокировавшими вход в горисполком. И именно там, у входа, Владимир Рыбак попытался сорвать "флаг ДНР", который сепаратисты уже водрузили на здание.

На этом видео – Владимир Рыбак еще жив. Здесь зафиксировано то, за что совсем скоро он поплатится жизнью

Владимир Веселкин: "Владимир Иванович тогда бросился сорвать флаг "ДНР", который там уже успели повесить – и вернуть туда украинский флаг. Началось со словесной перепалки. Дальше – в ход пошла толкотня и рукоприкладство. Его "отжимали", не давали сделать то, что он считал своим долгом сделать. Когда Владимир Иванович понял, что не сможет совладать с неуправляемой, неадекватной толпой бесноватых "русскомирцев" - он попытался уйти с площади. Дошел до расположенного неподалеку концертного зала, принадлежащего нашему химзаводу "Стирол". Там его схватили, затолкали в машину. И больше его живым никто не видел".

К моменту исчезновения Рыбака малочисленным проукраински настроенным горловчанам уже некуда было обратиться за помощью. Местные правоохранительные органы к тому моменту были "обезглавлены". Еще 14 апреля пророссийские боевики захватили городскую полицию. Начальника горотдела, подполковника Андрея Крищенко и его заместителя, подполковника Германа Приступу, в течение нескольких дней державших оборону в здании городской полиции с оружием в руках, жестоко избили. Искать Владимира Рыбака, кроме его родных и знакомых, оказалось некому.

Владимир Рыбак facebook.com/petroporoshenko

Владимир Веселкин: "Здание Центрально-Городского районного отдела полиции Горловки тогда уже было захвачено. Вроде бы там часть полицейских еще сидела – но без оружия и с лозунгами "Мы – с народом". Патриотически настроенное начальство за два дня до этого было жестоко избито во время захвата здания. Им чудом удалось вырваться. Ребята, горловские предприниматели, их увезли в Донецк и там спрятали. Обращаться было некуда. Боевики пытались создать видимость, что полиция вроде как есть. Но здание было разбито. А большинство сотрудников – разбежались. Кто – по отпускам, кто – по домам. Некуда было жаловаться. Негде искать поддержки. Все, что нам оставалось – поднимать шум в соцсетях и на паре местных информационных сайтов и горловском телеканале, где руководители были нормальные. И метаться по городу в горячке, искать хоть какую-то информацию о машине, на которой Рыбака увезли, о том, кто и куда его мог увезти… Но не забывайте: проукраинские горловчане к тому моменту были реально напуганы. Людей избивали, угнетали, запугивали… Наши поиски оказались тщетными"

Нашли тело Владимира Рыбака 22 апреля. Под Славянском. В реке Казенный Торец. С рюкзаком песка за спиной, вспоротым животом, изуродованным лицом и сломанным носом. Как писал в свое время журналист Юрий Бутусов, "пытали страшно. Лучше эти фото никому не видеть. Это делали не люди, а звери. Жгли огнем, резали ножами… Эксперты говорят – чисто "кавказский почерк"… Есть два свидетеля, которые видели, как пытали этих людей в здании, которое контролировали "зеленые человечки. Именно они охраняли комнату пыток".

Эксперты предположили, что убили Владимира Рыбака, вероятнее всего, 19 апреля – после жестоких пыток. К моменту, когда его обезображенное тело сбросили в воду – он был еще жив…

В то же время и в том же месте отыскали и тело пропавшего ранее 19-летнего студента КПИ, участника Революции Достоинства Юрия Поправка, который принял не менее мученическую смерть.

Владимир Веселкин: "В тот день, когда нашли тело, мне рано утром позвонил Герман Приступа (заместитель начальника Горловской полиции – Ред.). Сказал: надо встретиться. Они тогда в Донецке были. И мы договорились встретиться между Донецком и Горловкой, возле села Красный Партизан, в поле. Они приехали втроем – подполковники, которых избили боевики – Крищенко, Золотухин и Приступа. Крищенко тогда еще был сильно избитый – лицо опухшее… Я тоже приехал с двумя друзьями. Разговор начался с вопроса: ты что делаешь в Горловке? Я ответил: Ну, как?.. Пытаемся еще что-то сделать. Крищенко тогда сказал: вам надо тикать. И достал из кармана сложенный листик А4. Открыл. Это оказалась черно-белая распечатка фото: тело Владимира Ивановича на столе в морге. И он мне говорит: ты понимаешь, что если что – ты следующий? Уезжайте оттуда!.. К обеду о том, что тело Рыбака нашли, узнали все. Мы еще до 1 мая оставались в городе – ездили двумя машинами, ночевали в разных местах… А потом таки были вынуждены уехать. Я до сих пор думаю: эти люди, наверное, помогли мне выжить больше всех".

Убийцы Владимира Рыбака не установлены до сих пор. Безнаказанным остался Игорь Безлер (Бес), который отдавал приказ начальнику "народной милиции Горловки" нейтрализовать Рыбака, а члену своей группы, российскому военнослужащему отдавал распоряжение похитить депутата, привезти в указанное место и там подвергнуть пыткам. Спокойно живет в России и собирается писать мемуары и Игорь Гиркин (Стрелков), который, по данным СБУ, отдавал указание доставить Рыбака в свой "штаб" в Славянске, где встретился с ним лично – а после приказал самопровозглашенному меру Славянска Пономареву избавиться от тела украинского патриота…

Так что дело о его убийстве остается открытым.

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