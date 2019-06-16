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Ліквідація Захарченко і "Мотороли": в "ДНР" назвали ім'я вбивці

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В "ДНР" назвали організатора вбивства колишнього керівника так званої республіки Олександра Захарченко.

Як повідомляється з сюжеті програми "Вести недели" на телеканалі "Росія 1", їм є співробітник українських спецслужб Сергій Моторин.

"Зокрема, можна відзначити Сергія Моторина, до речі, вихідця з Донбасу, раніше служив в Слов'янську. В даний час є помічником начальника 5-го Управління ДКР (департаменту контррозвідки СБУ). Саме на ньому кров Арсена Павлова (позивний Моторола) і Олександра Захарченко", — сказано в сюжеті.

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Арсен Павлов (Моторола)

Арсен Павлов (Моторола)

Раніше ж ватажок "ДНР" Денис Пушилін вже заявляв, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства попереднього керівника "республіки" Олександра Захарченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр ЗахарченкоАрсеній Павлов (Моторола)
Місце
УкраїнаДонецьк
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
А чо так скромно? Почему обоз написал только про моторина? Червинский, попов, поклад, петров, долгозвяга, мушта, байдала, отенко, баштанников - с составом семьи, местом проживания, с номерами используемых авто. Информацию надо полнее доводить до сведения читателей..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так нужно скорее его наградить раз он такой красава))))))
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Решетников Александр
Решетников Александр
Если это правда, то ЧЕСТЬ И ХВАЛА ГЕРОЮ! Конечно наивно верить в эдакого суперхохла, способного не только заминировать лифт в охраняемом подъезде.. Сменить охрану и растрепать нервы жертве предварительным звонком "из Кремля".. И ишо "прослушать" все матюки на памятном ростовском совещании Захараста с Сурковым(Басаевым) и ужиком на следующий день поменять люстру на снаряженную 6 кг тротила в фефе Сепар.. А потом вернуться к маме под Кропивницкий жарить шашлыки.. Ну тады да... Штилиц снимает шляпу..
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