Ліквідація Захарченко і "Мотороли": в "ДНР" назвали ім'я вбивці

В "ДНР" назвали організатора вбивства колишнього керівника так званої республіки Олександра Захарченко.
Як повідомляється з сюжеті програми "Вести недели" на телеканалі "Росія 1", їм є співробітник українських спецслужб Сергій Моторин.
"Зокрема, можна відзначити Сергія Моторина, до речі, вихідця з Донбасу, раніше служив в Слов'янську. В даний час є помічником начальника 5-го Управління ДКР (департаменту контррозвідки СБУ). Саме на ньому кров Арсена Павлова (позивний Моторола) і Олександра Захарченко", — сказано в сюжеті.
Олександр Захарченко
Арсен Павлов (Моторола)
Раніше ж ватажок "ДНР" Денис Пушилін вже заявляв, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства попереднього керівника "республіки" Олександра Захарченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня терористи в Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченко, вивчивши місце вибуху і процес закладки бомби, прийшли до висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображено вбивство Захарченко, могло бути постановочним.
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