Ліквідація Захарченко і "Мотороли": в "ДНР" назвали ім'я вбивці

В "ДНР" назвали організатора вбивства колишнього керівника так званої республіки Олександра Захарченко.

Як повідомляється з сюжеті програми "Вести недели" на телеканалі "Росія 1", їм є співробітник українських спецслужб Сергій Моторин.

"Зокрема, можна відзначити Сергія Моторина, до речі, вихідця з Донбасу, раніше служив в Слов'янську. В даний час є помічником начальника 5-го Управління ДКР (департаменту контррозвідки СБУ). Саме на ньому кров Арсена Павлова (позивний Моторола) і Олександра Захарченко", — сказано в сюжеті.

Олександр Захарченко

Арсен Павлов (Моторола)

Раніше ж ватажок "ДНР" Денис Пушилін вже заявляв, що слідство встановило організаторів, виконавців і замовників вбивства попереднього керівника "республіки" Олександра Захарченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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