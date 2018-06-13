"Л/ДНР" зазнають поразки на Донбасі: знищені терористи і техніка

Бійці Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували п'ятьох терористів, четверо були поранені. Також вдалося знищити броньовану машину противника.

У ході бойових дій 12 червня і вранці 13 червня загинув один захисник України, двоє отримали поранення, повідомляє прес-служба ООС.

Бої тривали в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку в районі населеного пункту Луганське. Ворог активізувався на донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на маріупольському напрямі - в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединський.

Російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільної вогню по наших позиціях, з них 9 разів застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

"З метою недопущення просування противника в бік наших позицій і придушення вогневих точок ворога, підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні відводу озброєння на Донбасі пройшли успішні навчання танкістів. Основне завдання - визначити рівень підготовки бійців до контрнаступу.