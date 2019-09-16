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16 вересня • оновлено в 08:17
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/ Розслідування

"Л/ДНР" вночі підло атакували ЗСУ: є втрати

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Український воїн був поранений у результаті ворожого обстрілу ЗСУ на Донбасі 16 вересня. З початку доби збройні формування Росії та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook. 15 вересня противник відкривав вогонь по українських воїнах 16 разів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Красногорівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Пищевика – зі стрілецької зброї;

  • біля Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичного гранатомета;

  • в районі Зайцевого і поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.

"Л/ДНР" вночі підло атакували ЗСУ: є втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США пообіцяли допомогти Путіну піти з Донбасу. Волкер зробив заяву про завершення війни.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Подоравлся хуем в жопу
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70rus xxx
70rus xxx
Опять не дали воЕнам света розы высаживать.некарашо.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это только утро ,а к вечеру опять будет пачка смердячих хероев.
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