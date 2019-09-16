"Л/ДНР" вночі підло атакували ЗСУ: є втрати

Український воїн був поранений у результаті ворожого обстрілу ЗСУ на Донбасі 16 вересня. З початку доби збройні формування Росії та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил у Facebook. 15 вересня противник відкривав вогонь по українських воїнах 16 разів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Пищевика – зі стрілецької зброї;

біля Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичного гранатомета;

в районі Зайцевого і поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше США пообіцяли допомогти Путіну піти з Донбасу. Волкер зробив заяву про завершення війни.

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