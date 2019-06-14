"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 14 червня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це на сторінці у Facebook інформує прес-служба ООС. Уточнюється, що інформація наводиться станом на 18:00.

Відомо, що збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерії 122 мм і мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ілюстрація. ЗСУ Народна Правда

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Мар'їнка, у напрямку Олександрівки та Трудовської.

Терористи вели вогонь із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли:

у районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Попасної, у напрямку Калинове-Борщуватого – із мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

біля населеного пункту Новгородське, у напрямку Широкої Балки – з автоматичних гранатометів.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – йдеться у зведенні.

При цьому 13 червня терористи 17 разів порушили режим припинення вогню. Із них сім разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше бійцям 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Прес-офіцер 24-ї бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участю вищого командування.

Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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