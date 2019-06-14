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/Розслідування

"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 14 червня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це на сторінці у Facebook інформує прес-служба ООС. Уточнюється, що інформація наводиться станом на 18:00.

Відомо, що збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерії 122 мм і мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Ілюстрація. ЗСУ

Ілюстрація. ЗСУ

Народна Правда

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Мар'їнка, у напрямку Олександрівки та Трудовської.

Терористи вели вогонь із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли:

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  • у районі населеного пункту Південне, у напрямку шахти імені Гагаріна – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поблизу Попасної, у напрямку Калинове-Борщуватого – із мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

  • біля населеного пункту Новгородське, у напрямку Широкої Балки – з автоматичних гранатометів.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – йдеться у зведенні.

При цьому 13 червня терористи 17 разів порушили режим припинення вогню. Із них сім разів – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше бійцям 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

  • Прес-офіцер 24-ї бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участю вищого командування.

  • Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООСНовини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРЗбройні сили Українивидео
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Kom AV
Kom AV
Не так давно я писал о вое который скорей всего поднимется из уст "патриотов" от захвата "серой зоны" Марьинки. Таки-так и вышло. Ориентиры пристрелены, скрыться некуда, клиентов которых послали на убой ради галочки им не жалко... Как теперь оправдать потери?..
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Golan Sim
Golan Sim
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Свинопасы уже не хотят до границы с Россией дойти?
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