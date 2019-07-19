"Л/ДНР" розв'язали криваві бої на Донбасі: у ЗСУ трапилася трагедія

За минулу добу, 18 липня, терористи на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. У зоні ООС загинув один український військовий, двоє отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС.

"У результаті підриву один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення під час ворожих обстрілів", – йдеться в звіті.

Зазначається, що противник у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ. Обстріляні позиції поблизу Пісків, Троїцького, Кам'янки, Водяного, Ломакиного, Харчовика. Вогонь вели з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, станкового та ручного протитанкового гранатомета, а також зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських бійців були обстріляні один раз із підствольного гранатомета і стрілецької зброї в околицях Майорська.

З початку цієї доби, 19 липня, бойовики один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Широкиного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок обстрілу терористів "Л/ДНР" на Донбасі загинув старший солдат Дмитро Лісовол.

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