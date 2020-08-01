"Л/ДНР" порушили режим тиші і обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС
Ворожі провокації відзначені в районі населених пунктів Водяне, Південне і Луганське
Противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї
Серед воїнів ЗСУ бойових втрат і поранень немає
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Штаб ООС
За останню добу терористи 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.
Як повідомив в Facebook прес-центр штабу ООС, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.
"Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", – йдеться в повідомленні.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Скрін Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку тижня Україна втратила трьох захисників.