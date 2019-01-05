МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Л/ДНР'' порушили режим перемир'я на Донбасі і отримали по зубах: усі подробиці боїв

751Читати матеріал російською

У п'ятницю, 4 січня, російські окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, двоє окупантів загинуло і один отримав поранення. За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень, повідомляє прес-центр ООС.

Опорні пункти наших військ були обстріляні із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі хутора Вільний на луганському напрямку і двічі поблизу населеного пункту Водяне на маріупольському напрямі.

Новини
Війна за незалежність: штаб ООС повідомив чудові новини з Донбасу

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Сегодня

Війна за незалежність: ''Л/ДНР'' порушили режим перемир'я на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 1 січня 2019 року загинув боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микола Голубєв.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги