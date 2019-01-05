''Л/ДНР'' порушили режим перемир'я на Донбасі і отримали по зубах: усі подробиці боїв

У п'ятницю, 4 січня, російські окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. У відповідь на провокації супротивника підрозділи Об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, двоє окупантів загинуло і один отримав поранення. За минулу добу жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень, повідомляє прес-центр ООС.

Опорні пункти наших військ були обстріляні із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі хутора Вільний на луганському напрямку і двічі поблизу населеного пункту Водяне на маріупольському напрямі.

Війна на Донбасі Сегодня

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення ООС на Донбасі 1 січня 2019 року загинув боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Микола Голубєв.