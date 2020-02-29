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29 лютого • оновлено в 21:03
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/ Розслідування

"Л/ДНР" підло ударили по ЗСУ біля КПВВ "Мар'їнка": є поранені

9.2т
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Терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Мар'їнка", двоє бійців отримали поранення.

Про інцидент повідомив штаб ООС в Facebook ввечері в суботу, 29 лютого. Окупанти Путіна застосували протитанковий ракетний комплекс.

"Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних осіб", – підкреслили в зведенні.

Терористи обстріляли ЗСУ біля КПВВ "Мар'їнка"

Терористи обстріляли ЗСУ біля КПВВ "Мар'їнка"

Пропуск через КПВВ "Мар'їнка" тимчасово призупинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян і персоналу.

Рішенням командувача об'єднаних сил введений режим "Червоний" до окремого розпорядження. Решта КПВВ працює в звичайному режимі.

Карта ООС за 29 лютого

Карта ООС за 29 лютого

Міноборони

Як писав OBOZREVATEL, в рядах російських терористів на Донбасі різко зросли втрати особового складу. В паніці вони намагаються оббрехати Об'єднані сили, звинувативши їх в провокаціях.

Так, за період з 19 по 27 лютого бойовики втратили убитими дев'ять чоловік особового складу.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять накуканили ВСУшных алкашей.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По последним данным по-дох один ВСУшник и два калеки. Месяц начался славно.
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2
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Этого не может быть!!! Так как вчера обозреватель написал, что разгромлены все войска Путина!!! От куда на незалежную " подло ударили ", и кто???????
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3
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, не просто-прижаться - а и порадовать ненькой
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1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Андрущенко Владимир, канешна шучу, дурачек !
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