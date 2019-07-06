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"Л/ДНР" отримали по зубах від ЗСУ: подробиці боїв

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У суботу, 6 липня, в зоні проведення ООС на Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав, але давати адекватну відповідь "Л/ДНР" довелося. Втрати терористів уточнюються.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в звіті.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу населеного пункту Широкине, у напрямку Саханки - зі стрілецької зброї;

  • біля Лебединського, у напрямку Саханки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

  • на околиці Мар'їнки, у напрямку Трудівської - з міномета калібру 82 мм;

  • в районі населеного пункту Павлопіль, у напрямку Українського - з автоматичного гранатомета;

  • неподалік Богданівки, у напрямку Петровського - з автоматичною гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • в районі населеного пункту Хутір Вільний, у напрямку Золотого-5 - з міномета калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

  • поруч з Новотошківським, у напрямку Донецька - з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі постраждали шість українських військовослужбовців. Терористи порушили режим тиші 28 разів.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Южный Гарик
Южный Гарик
А завтра, как обычно после переможных реляций, будет статья о нехватка памперов для полосатых киборгов....
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Южный Гарик
Южный Гарик
Южный Гарик, поломатых
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Л/ДНР" получили по зубам от ВСУ" и тут же "потери уточняются". Обоз, ты смотришь, что пишешь??? Читай иногда комментарии! Нация д*билов!!!
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
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