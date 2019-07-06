"Л/ДНР" отримали по зубах від ЗСУ: подробиці боїв

У суботу, 6 липня, в зоні проведення ООС на Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав, але давати адекватну відповідь "Л/ДНР" довелося. Втрати терористів уточнюються.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Широкине, у напрямку Саханки - зі стрілецької зброї;

біля Лебединського, у напрямку Саханки - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

на околиці Мар'їнки, у напрямку Трудівської - з міномета калібру 82 мм;

в районі населеного пункту Павлопіль, у напрямку Українського - з автоматичного гранатомета;

неподалік Богданівки, у напрямку Петровського - з автоматичною гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

в районі населеного пункту Хутір Вільний, у напрямку Золотого-5 - з міномета калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

поруч з Новотошківським, у напрямку Донецька - з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі постраждали шість українських військовослужбовців. Терористи порушили режим тиші 28 разів.

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