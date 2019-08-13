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"Л/ДНР" не винні? З'явилися нові подробиці трагічної загибелі воїна ООС

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Воїн Збройних сил України Дмитро Дашковець, який помер у лікарні імені Мечникова в Дніпрі, отримав поранення, ймовірно, внаслідок необережного поводження з особистою зброєю.

Про це на сторінці у Facebook інформує пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського. Нагадаємо, український захисник помер 13 серпня в результаті наскрізного кульового поранення в голову.

Командування частини повідомило, що травми, які отримав військовослужбовець під час бойового чергування поблизу населеного пункту Широкино (Донецька область) і які в подальшому привели до його смерті, не були результатом вогневого ураження з боку противника.

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Досудове розслідування за цим фактом триває, обставини смерті воїна ЗСУ встановлюють правоохоронці.

Ілюстрація. Втрати ЗСУ

Ілюстрація. Втрати ЗСУ

РБК-Україна

Загиблий воїн ЗСУ Дмитро Дашковець

Загиблий воїн ЗСУ Дмитро Дашковець

Спільнота "Миропіль" у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня окупанти вбили на Донбасі молодшого лейтенанта НГУ Романа Романенка з Дніпра.

6 серпня в результаті атаки терористів у зоні ООС загинули чотири українських морських піхотинці – Олександр Шарко, Владислав Рак, Сергій Шандра і Василь Курдов.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС Збройні сили України смерть фотографии Новини Донбасу
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