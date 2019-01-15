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''Л/ДНР'' напали на ЗСУ на Донбасі: з'явилися трагічні новини

5.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 14 січня, на Донбасі знову пожвавилися бої, у результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення.

У той же час, бійці за добу ліквідували чотирьох окупантів, ще двоє були поранені, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції наших військ із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, із гранатометів – поблизу селища Павлопіль, із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Старогнатівка, із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі селища Чермалик, із великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Тарамчук, із гранатометів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски, із гранатометів і великокаліберних кулеметів – у районі селища Водяне.

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''Л/ДНР'' напали на ЗСУ на Донбасі: з'явилися трагічні новини

"Ліга"

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Гладосове, двічі із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новотошківське, із гранатометів – у районі населеного пункту Кримське, із гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища Трьохізбенка.

''Л/ДНР'' напали на ЗСУ на Донбасі: з'явилися трагічні новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 13 січня, декілька терористів "ДНР" були ліквідовані воїнами Збройних сил України під час спроби атакувати їхні позиції.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
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Україна
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Прихожане СЦУки, ведь только вчера объявили о перемоге, минус семь у террористов! Шо происходит? Куды памперсы с кетановом высылать? Ау, дура присвоившая себе фамилию Юсуповых, эй, гей, мирославчик!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Да, и рядом опрос: какой-то мудила предложил гениальную идею штурмовать Донбасс. Да уж... Кто на кого нападает все время.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Л/ДНР напали на ВСУ на Донбассе. Все воены света массово сдаются в плен,где их ждет горячий суп, мыло, теплая одежда и даже кино.
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