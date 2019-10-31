"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем після початку розведення сил на Донбасі

"Л/ДНР" збільшили кількість обстрілів після початку розведення сил і засобів на Донбасі. В результаті бойових дій жоден український воїн не був убитий чи поранений.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 30 жовтня озброєні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів:

поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

п'ять разів неподалік від Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:

шість разів поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм;

біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

неподалік від Луганського – зі стрілецької зброї;

біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Горіхового – з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Л/ДНР" влаштували "війнушки" через відведення військ

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