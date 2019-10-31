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31 жовтня • оновлено в 09:15
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/ Розслідування

"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем після початку розведення сил на Донбасі

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"Л/ДНР" збільшили кількість обстрілів після початку розведення сил і засобів на Донбасі. В результаті бойових дій жоден український воїн не був убитий чи поранений.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього 30 жовтня озброєні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів:

  • поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • п'ять разів неподалік від Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Л/ДНР" накрили ЗСУ вогнем після початку розведення сил на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 13 обстрілів:

  • шість разів поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм;

  • біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

  • неподалік від Луганського – зі стрілецької зброї;

  • біля Південного – з СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • поблизу Новолуганського – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • біля Горіхового – з мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Л/ДНР" влаштували "війнушки" через відведення військ

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Нет жертв, ибо ополченцы усилили самообстрелы по своему обыкновению?
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Золотого в списках нет.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Даже обосравшихся нет, скучно.
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