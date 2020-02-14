"Л/ДНР" накрили ЗСУ мінометним вогнем: розв'язалися бої

Збройні формування Російської Федерації накрили українських військових мінометним вогнем на Донбасі 13 лютого. Всього ворог 6 разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомили в Операції Об'єднаних сил на Facebook. Таким чином, інтенсивність обстрілів зросла.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по наших позиціях, а саме:

поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

недалеко від населеного пункту Березове – зі стрілецької зброї;

в районі Славного – з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

поблизу Новомихайлівки – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Два ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Новолуганського – з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї;

поруч з Новотошківським – з міномета калібру 82 мм противник випустив 6 хв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" на Донбасі влаштовують провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. Вони хваляться своєю підготовкою перед високопоставленими кураторами з Росії, які приїхали з перевіркою.

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