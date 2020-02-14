Головна Новини
14 лютого • оновлено в 07:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Л/ДНР" накрили ЗСУ мінометним вогнем: розв'язалися бої

431
Читати матеріал російською

Збройні формування Російської Федерації накрили українських військових мінометним вогнем на Донбасі 13 лютого. Всього ворог 6 разів порушив режим припинення вогню.

Про це повідомили в Операції Об'єднаних сил на Facebook. Таким чином, інтенсивність обстрілів зросла.

Новини
Азаров поїде на Донбас? У "Л/ДНР" заговорили про зміну ватажків

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по наших позиціях, а саме:

  • поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

  • недалеко від населеного пункту Березове – зі стрілецької зброї;

  • в районі Славного – з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • поблизу Новомихайлівки – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"Л/ДНР" накрили ЗСУ мінометним вогнем: розв'язалися бої

Два ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новолуганського –

    з автоматичної станкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • поруч з Новотошківським –

    з міномета калібру 82 мм противник випустив 6 хв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" на Донбасі влаштовують провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил. Вони хваляться своєю підготовкою перед високопоставленими кураторами з Росії, які приїхали з перевіркою.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги