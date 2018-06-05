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"Ласкаво просимо в пекло": відомий журналіст різко пригрозив кілерам

2.5тЧитати новину російською

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв пригрозив кілерам пеклом, якщо ті надумають повторити інцидент з його колегою Аркадієм Бабченком.

Так, на своїй сторінці в Facebook він повідомив, що йому надали цілодобову охорону.

"З сьогоднішнього дня мене постійно охороняє Національна поліція України, а там хлопці з досвідом, які і помітять, і не промажуть. З озасобами собистого захисту теж нормально. Коротше, якщо що, - ласкаво просимо в пекло", - попередив він.

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При цьому він подякував правоохоронцям за допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докази причетності російських спецслужб до підготовки вбивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути оприлюднені вже найближчим часом.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоАйдер Муждабаев
Місце
Україна
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