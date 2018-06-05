"Ласкаво просимо в пекло": відомий журналіст різко пригрозив кілерам

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв пригрозив кілерам пеклом, якщо ті надумають повторити інцидент з його колегою Аркадієм Бабченком.

Так, на своїй сторінці в Facebook він повідомив, що йому надали цілодобову охорону.

"З сьогоднішнього дня мене постійно охороняє Національна поліція України, а там хлопці з досвідом, які і помітять, і не промажуть. З озасобами собистого захисту теж нормально. Коротше, якщо що, - ласкаво просимо в пекло", - попередив він.

При цьому він подякував правоохоронцям за допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докази причетності російських спецслужб до підготовки вбивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути оприлюднені вже найближчим часом.