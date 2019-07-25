Спускаються з дахів і залишають мітки: в Україні пожвавилися домушники

Українці скаржаться, що з настанням літа пожвавилися квартирні злодії.

Вони не гребують ніякими методами: ламають замки, пластикові вікна, спускаються завдяки спорядженню для альпінізму із дахів, і навіть серед ночі вивозять усе з квартир під виглядом переїзду.

А останнім часом злодії почали діяти і через сайти для оренди нерухомості. Правоохоронці кажуть, що люди часто поводяться безпечно, самі даючи наводки на вільне житло. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Забронював житло, а потім пограбував

Злодії вигадали новий спосіб, як поживитися на довірливих громадянах. Для цього вони використовують різні сайти і платформи для здачі житла в оренду. Як розповіла OBOZREVATEL постраждала господиня квартири в Дніпропетровській області, свою нерухомість вона пропонувала через подібний сайт.

Після відвідин злодіїв Подія

"Її забронював чоловік, який збирався приїхати до нас на декілька тижнів. Він навіть вніс невелику передоплату, і я просто чекала його в призначений день. Але буквально напередодні увечері він зняв свою бронь, плани у нього помінялися. А через декілька днів, коли я прийшла в квартиру провідати, бо чекала нових орендарів, двері виявилися зламаними, а всередині практично нічого не було", – скаржиться жінка.

З квартири злодії вивезли побутову техніку, плазму, диван, ліжко.

"Не забрали тільки вбудовану шафу і кухню, тому що вони змонтовані. А так навіть взяли холодильник і пральну машинку. Згвинтили хорошу люстру, забрали комод, тумбочки, постільну білизну. Загалом усе, що могли винести", – каже господиня.

Як вважає жінка, чоловік забронював житло, а потім відмовився спеціально. Так, вони були впевнені, що в цю ніч нікого в квартирі не буде. А отже, можна орудувати спокійно, ніхто з сусідів навіть не ворухнувся.

Злодії зламують замки Кореспондент

Сусіду сказали, що купили квартиру

Спікер поліції Тернопільській області Сергій Крепа підтверджує подібні випадки.

"Тільки у нас злодії пред'являли господарям вкрадений паспорт. Там вони переклеювали своє фото. А люди ж документ уважно не перевіряють, вони переписали дані нового орендаря і віддали ключі. Ті вночі замовляють бус і виносять із квартири все – і ліжка, і матраци, і меблі", – пояснив OBOZREVATEL Крепа.

На Тернопільщині тільки в цьому році були три такі епізоди, у двох із них правоохоронці злодіїв затримали. В одному випадку домушників побачив сусід, який пізно повернувся додому. Але ті йому пояснили, що вони купили квартиру і ось зараз перевозять меблі. А о 2 годині ночі сусід же не стане турбувати господарів...

Злодії-домушники Подія

Відстежують валютників і банківських співробітників

Також в обласних центрах почали орудувати групи злодіїв-гастролерів.

"Переважно це люди кавказької національності. У них в місті є подільник, який відстежує квартири валютників, банківських працівників. З'ясовує графік роботи людей, коли вони йдуть і повертаються додому. І дає наводку. Злодії налітають на квартиру, розкривають замки. Причому у них є сучасне обладнання навіть для зламу найнадійніших і дорогих замків. Беруть там усе й одразу переїжджають в інший обласний центр", – розповів Сергій Крепа.

За його словами, злодії навчилися відстежувати і соціальні мережі. Українці люблять похвалитися тим, що вони відпочивають на морі, десь у Єгипті, Туреччині або в країнах Європи. Отже, у людей є заощадження.

"У таких випадках злодії відчувають себе дуже спокійно. Не просто грабують квартиру, вони там ще й п'ють алкоголь, закушують тим, що є в холодильнику, відпочивають. Господарі ж усе одно не скоро повернуться. Беруть одяг, побутову техніку, цінності", – каже Крепа.

Гроші шукають усюди Подія

Діють банди підлітків

У Кам'янську останнім часом були випадки, коли злодії спускалися в квартири за допомогою спеціального спорядження для альпінізму.

"Зазвичай так вони добираються до 5 і 4 поверхів", – уточнює в розмові з нами речник поліції Кам'янська Дніпропетровської області Олена Тимченко.

Також у місті донедавна діяла банда підлітків, яка залазила в квартири вночі, поки господарі сплять.

"Люди залишали пластикові вікна на провітрюванні або навіть відкривали. Вони розрізали москітну сітку і влазили, поки люди сплять, обкрадали. Зараз їх затримали", – каже Олена Тимченко.

Кладуть печиво під килимок

Квартирні злодії користуються старими методами відстеження квартир. Вони придивляються до вікон, чи горить там світло вечорами, і якщо ні, то вранці приблизно о 10-й годині можуть навідатися в це житло.

Мітка на поштовій скриньці ТСН

Також вони залишають маячки. Наприклад, печиво під килимком. Якщо господарі приходили, то печиво буде розтоптане. У двері квартири можуть бути вставлені якісь рекламні флаєри. Це теж знак: якщо на наступний день вони так і стирчать із дверей, то нікого вдома немає.

Квартирний злодій перевіряє двері Скрін відео Gary .G

"Можуть замазувати чимось замкову щілину. Якщо вставляли ключі, то вранці цієї замазки не буде. Кріплять сірник біля дверей, наклеюють стікери або прозору ізоляційну стрічку", – уточнює Крепа.

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