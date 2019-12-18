Квартира в Києві виросла в два рази: скандального Кулика підловили на махінаціях

Квартира скандального експрокурора Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика в елітному житловому комплексі "Дипломат Хол" у Києві за листопад збільшилася на 150 квадратних метрів.

Про це заявили журналісти проєкту Вihus.info, які провели відповідне розслідування. Як з'ясувалося, приміщення, яке займало 153, 2 кв. м, різко збільшилася в розмірах до 303,2 квадратів.

За даними журналістів, Кулик – власник двох квартир на 13 поверсі в ЖК "Дипломат Хол" на Жилянській, 59 в Києві. Обидві придбала в 2011 році його мати Світлана Кулик.

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Одну квартиру, площа якої 249,3 квадратних метрів, жінка подарувала сину в 2014 році після того, як його призначили військовим прокурором сил АТО.

Друга ж (153,2 кв. м) досі записана на жінку, але журналісти запевнили, що насправді вона мешкає в Харкові, а обидві квартири використовує сім'я Кулика.

Примітно, що перед своїм звільненням експрокурор вказав у декларації площі квартир 249,3 і 153,2 кв. м. Він зазначив, що дані актуальні на період із першого січня 2019 до 25 листопада 2019 року.

Вihus.info

Але вже через чотири дні, 29 листопада 2019 року, квартира, яка була записана на матір прокурора, збільшилася з 153,2 кв. м. до 303,2 кв. м.

Вihus.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулика спіймали на тому, що він добудував власний поверх у елітному житловому будинку в Києві.

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