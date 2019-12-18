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18 грудня • оновлено в 18:51
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Квартира в Києві виросла в два рази: скандального Кулика підловили на махінаціях

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Квартира скандального експрокурора Генеральної прокуратури України Костянтина Кулика в елітному житловому комплексі "Дипломат Хол" у Києві за листопад збільшилася на 150 квадратних метрів.

Про це заявили журналісти проєкту Вihus.info, які провели відповідне розслідування. Як з'ясувалося, приміщення, яке займало 153, 2 кв. м, різко збільшилася в розмірах до 303,2 квадратів.

За даними журналістів, Кулик – власник двох квартир на 13 поверсі в ЖК "Дипломат Хол" на Жилянській, 59 в Києві. Обидві придбала в 2011 році його мати Світлана Кулик.

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Кулика підловили на махінаціях із квартирою в Києві

Кулика підловили на махінаціях із квартирою в Києві

Одну квартиру, площа якої 249,3 квадратних метрів, жінка подарувала сину в 2014 році після того, як його призначили військовим прокурором сил АТО.

Друга ж (153,2 кв. м) досі записана на жінку, але журналісти запевнили, що насправді вона мешкає в Харкові, а обидві квартири використовує сім'я Кулика.

Примітно, що перед своїм звільненням експрокурор вказав у декларації площі квартир 249,3 і 153,2 кв. м. Він зазначив, що дані актуальні на період із першого січня 2019 до 25 листопада 2019 року.

Квартира в Києві виросла в два рази: скандального Кулика підловили на махінаціях

Вihus.info

Але вже через чотири дні, 29 листопада 2019 року, квартира, яка була записана на матір прокурора, збільшилася з 153,2 кв. м. до 303,2 кв. м.

Квартира в Києві виросла в два рази: скандального Кулика підловили на махінаціях

Вihus.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулика спіймали на тому, що він добудував власний поверх у елітному житловому будинку в Києві.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Костянтин Кулик
Місце
Україна Київ
Тег
Офіс генерального прокурора України
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