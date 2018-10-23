Купив завод: в Україні запідозрили нардепа в розкраданні $20 млн у держбанку

Національне антикорупційне бюро розслідує справу про завдання державному банку України $20 млн збитків родичами і бізнес-партнерами одного з народних депутатів.

За даними прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нардеп організував у кінці 2013 року розкрадання, що було здійснено шляхом зловживання службовим становищем та підробки документів під приводом отримання кредиту.

"Вказані кошти необхідні були для забезпечення купівлі корпоративних прав одного з підприємств на узбережжі Чорного моря. Але оскільки розміру забезпечення для видачі кредиту було не достатньо, за попередньою змовою з працівниками банку, залученими до злочину, співучасниками складено договір про начебто поставку товару, за яким право вимоги грошових коштів на суму понад 100 млн. грн. було передано як забезпечення кредиту", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в кінці робочого дня, фактично вночі, відповідний договір було невідкладно підписано. Отриманий кредит був перерахований на рахунки в іноземних банках і використаний для придбання корпоративних прав.

"Вказані корпоративні права у подальшому розподілені між сином, дочкою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером. Слід зазначити, що окрім втрати коштів внаслідок безпідставної видачі кредиту, банківська установа також зазнала збитків на суму сформованого резерву – понад 130 млн. грн", - повідомили в САП.

Уточнюється, що 10 осіб було затримано, готуються клопотання про застосування запобіжного заходу. Подання про дозвіл на залучення нардепа до кримінальної відповідальності буде направлено Генеральному прокурору України.

"Лівий берег" із посиланням на "Українські новини" повідомляє, що йдеться про народного депутата від "Волі народу" Станіслава Березкіна, якому належав великий холдинг "Креатив". Він продав підприємство в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2014 року Березкін вийшов із фракції Партії регіонів у Верховній Раді. Пізніше він став членом групи "Відродження", проте 28 лютого 2018 стало відомо, що політик залишає її. У жовтні 2018 року нардепа позбавили права на водіння машини за п'яне водіння.