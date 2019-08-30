Кум Путіна вилетів до Москви — ЗМІ

Приблизно о 10:00 у п'ятницю, 30 серпня, літак лідера "Опозиційною платформи — За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука вилетів з аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни").

Як повідомляє ТСН, крім Медведчука, на борту був також його колега нардеп Вадим Рабінович.

За даними журналістів літак полетів через білоруський Гомель в Росію і приземлився в московському аеропорту "Внуково".

Відомо, що після обіду один із військових літаків повинен полетіти в невідомому напрямку. Чи пов'язано це, а також виліт українських політиків із обміном — у ЗМІ поки немає інформації.

Літак Медведчука ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці в аеропорту "Київ" сіли три військові літаки.

Також була інформація про те, що з Москви в напрямку Києва 30 серпня вилетів приватний борт Falcon 7x.

А інформоване джерело повідомило OBOZREVATEL, що українці Олег Сенцов і Роман Сущенко, а також інші в'язні Кремля – вже в Україні, зокрема прибули о 5-й ранку на військовий аеродром.

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