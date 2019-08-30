Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Кум Путіна вилетів до Москви — ЗМІ

4.3т Читати матеріал російською

Приблизно о 10:00 у п'ятницю, 30 серпня, літак лідера "Опозиційною платформи — За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука вилетів з аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни").

Як повідомляє ТСН, крім Медведчука, на борту був також його колега нардеп Вадим Рабінович.

За даними журналістів літак полетів через білоруський Гомель в Росію і приземлився в московському аеропорту "Внуково".

Відомо, що після обіду один із військових літаків повинен полетіти в невідомому напрямку. Чи пов'язано це, а також виліт українських політиків із обміном — у ЗМІ поки немає інформації.

Новини
Справа в документах? У Росії повідомили, чому затримався обмін полоненими

Літак Медведчука

Літак Медведчука

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці в аеропорту "Київ" сіли три військові літаки.

Також була інформація про те, що з Москви в напрямку Києва 30 серпня вилетів приватний борт Falcon 7x.

А інформоване джерело повідомило OBOZREVATEL, що українці Олег Сенцов і Роман Сущенко, а також інші в'язні Кремля – вже в Україні, зокрема прибули о 5-й ранку на військовий аеродром.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особи
Віктор Медведчук Вадим Рабинович
Місце
Україна Київ
Тег
аеропорт Жуляни
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
2
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
классно, какие билборды были недавно: "За життя з Рабiновичем", вот пусть пукин с ним и живте.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...