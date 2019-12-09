Кулемети та ракети: Україна посилила військову міць у Азовському морі

У Військово-морських силах ЗСУ створили новий дивізіон надводних сил, який буде базуватися в Азовському морі.

Пунктами розміщення нового дивізіону є порти Бердянська і Маріуполя, повідомив командувач ВМС Ігор Воронченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Також у Одесі був представлений черговий малий броньований артилерійський катер для ВМС "Костопіль".

"Уже найближчим часом малий броньований артилерійський катер "Костопіль" чекає низка державних випробувань, за результатами яких він буде включений до складу Військово-морських сил ЗС України, де український катер почне свій бойовий шлях у справі захисту незалежності і територіальної цілісності держави", – йдеться у зверненні.

За словами Воронченка, до формування дивізіону надводні сили діяли в складі тактичної групи "Тритон", яка була сформована з перекиданням двох МБА, переходом в Азовське море пошуково-рятувального судна "Донбас" і морського буксира "Корець".

Катер "Костопіль" ВСУ

Також в тактичну групу мали увійти два МБАК "Бердянськ" та "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни Капу".

Наразі до складу дивізіону належать: пошуково-рятувальне судно "Донбас" (A500); морський буксир "Корець" (A830); МБАК "Лубни"; МБАК "Кременчук". Очікується, що надалі бойовий і чисельний склад дивізіону нарощуватиметься завдяки введенню нових бойових одиниць.

Зазначається, що побудований за замовленням Військово-морських сил МБАК класу "Гюрза-М" (проєкт 58155) "Костопіль" призначений для охорони і оборони портів і морських або річкових комунікацій в межах територіальних морських вод, посилення охорони держкордону, участі в різнопланових операціях Держприкордонслужби в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну.

Катер "Костопіль" ВСУ

Катер має водотоннажність 51,1т, крейсерську швидкість – 25 вузлів, екіпаж – 5 осіб, дальність автономного плавання – 900 миль. До складу озброєння МБАК входять гармата, кулемет і ракетні комплекси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відбулася церемонія включення до складу Військово-морських сил України двох американських патрульних катерів типу Island.

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