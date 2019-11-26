Головна Новини
26 листопада • оновлено в 09:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Кулеба потрапив у ДТП: стало відомо, скільки правил порушив

3.4т
Читати матеріал російською

Уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба, який зі своїми дітьми потрапив у ДТП, порушив правил на суму 1411 гривень.

Про це пише "КП в Україні". "Найдорожчим" визначили відсутність у машині дитячого крісла, що карається 510 грн штрафу.

Кулеба порушив правило дорожнього руху під час виїзду на перехрестя.

Новини
"Щасливчик!" З'явилося фото учасника жахливої ДТП із Кулебою

У лівій смузі, чекаючи на зелене світло світлофора, стояло всього три машини. Омбудсмен об'їхав цю чергу справа, вивернув перед усіма, переїхав стоп-лінію і пішохідний перехід.

Штраф за перетин суцільної лінії розмітки становить 425 грн.

Також він проїхав на червоне світло. Найімовірніше, він не помітив свій сигнал світлофора.

"Коли Кулеба побачив, що рух ліворуч зупинився, він вирішив, що праворуч також зупиниться. Тому й поїхав. Але з правого боку три смуги залишалися зеленими. Мікроавтобус, який врізався у авто уповноваженого, рухався на зелений сигнал світлофора, – розповів експерт Національної платформи безпеки руху Валерій Вербицький.

За проїзд на червоне світло передбачений штраф 425 грн.

Також він не був пристебнутий. Штраф за це – 51 грн.

Якщо зріст молодшого сина Кулеби, Єлисея, не перевищує 145 см, водієві загрожує ще одне стягнення – за відсутність у машині автокрісла. Воно становить 510 грн.

Кулеба потрапив у ДТП

Кулеба потрапив у ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 24 листопада, Кулеба потрапив у аварію. на перехресті Чабани-Гатне, який багато водіїв називають "проклятим". Там регулярно відбуваються ДТП, що нерідко призводять до загибелі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "ДТП з Кулебою" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
ДТП з Кулебою
Особа
Микола Кулеба
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
3
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колибаба Николай
Колибаба Николай
Вот так они ЗЕ работают как депутаты и госслужащие, нарушая регламент, законы, ПДД, врут и все гребут себе, живут по понятиям, они ЗЕ , им все можна, все дозволено и ненаказуемо. Не нужно говорить и защищать что Зеленский белый и пушистый, Зеленский это такое же брехливое хамское , ничего не умеющее лайно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pooh Vini
Pooh Vini
Мало правила знать,их ещё нужно соблюдать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги