Кулеба потрапив у ДТП: стало відомо, скільки правил порушив

Уповноважений президента з прав дітей Микола Кулеба, який зі своїми дітьми потрапив у ДТП, порушив правил на суму 1411 гривень.

Про це пише "КП в Україні". "Найдорожчим" визначили відсутність у машині дитячого крісла, що карається 510 грн штрафу.

Кулеба порушив правило дорожнього руху під час виїзду на перехрестя.

У лівій смузі, чекаючи на зелене світло світлофора, стояло всього три машини. Омбудсмен об'їхав цю чергу справа, вивернув перед усіма, переїхав стоп-лінію і пішохідний перехід.

Штраф за перетин суцільної лінії розмітки становить 425 грн.

Також він проїхав на червоне світло. Найімовірніше, він не помітив свій сигнал світлофора.

"Коли Кулеба побачив, що рух ліворуч зупинився, він вирішив, що праворуч також зупиниться. Тому й поїхав. Але з правого боку три смуги залишалися зеленими. Мікроавтобус, який врізався у авто уповноваженого, рухався на зелений сигнал світлофора, – розповів експерт Національної платформи безпеки руху Валерій Вербицький.

За проїзд на червоне світло передбачений штраф 425 грн.

Також він не був пристебнутий. Штраф за це – 51 грн.

Якщо зріст молодшого сина Кулеби, Єлисея, не перевищує 145 см, водієві загрожує ще одне стягнення – за відсутність у машині автокрісла. Воно становить 510 грн.

Кулеба потрапив у ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 24 листопада, Кулеба потрапив у аварію. на перехресті Чабани-Гатне, який багато водіїв називають "проклятим". Там регулярно відбуваються ДТП, що нерідко призводять до загибелі.

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