"Цинічно зрадили!" Стрєлков розповів про пропозицію втекти в Крим

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркин) заявив, що під час боїв в Слов'янську він отримав дзвінок з пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас і втекти на півострів.

"На моє запитання "куди подіти сотні ополченців" він чітко не відповів, на чому моє з ним спілкування перервалося до осені. Природно, у мене і думки не виникло як кинути людей, так і розповісти кому-небудь про таку пропозицію (це могло підірвати моральний дух ополчення, який був на небувалому підйомі)", - сказав він в інтерв'ю блогеру "Донецький".

З цього часу, за словами Стрєлкова, він "носив в собі" розуміння, що "російських ополченців Донбасу і добровольців цинічно зрадили".

Ігор Стрєлков (Гиркин) ТСН

"Але залишалася надія на те, що якщо ми зуміємо протриматися досить довго - то ситуація зміниться, і підтримка з боку РФ все-таки буде надана. Так і сталося пізніше, але "триматися" довелося не дні або тижні, а три з половиною місяці. І весь цей час мені доводилося "тягати на душі важкий камінь" - адже практично до середини серпня надії на допомогу були мізерні і ненадійні, а тягар відповідальності за тисячі бійців і захист густонаселеного регіону з мене ніхто зняти не міг", - додав терорист.

Він підкреслив, що до кінця перебування на Донбасі він смертельно втомився - в першу чергу морально.

"Цим пояснюються деякі мої помилки в останній період командування. Однак в боягузтві і панікерстві мене звинувачують дарма - мене обтяжував не страх за своє життя, а усвідомлення величезної відповідальності та розуміння того, що банально загинути мені не можна - оборона просто розвалиться", - додав Стрєлков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркин розповів, як Росія ''кинула'' терористів в 2014 році.

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