Крутили мільярди: СБУ "накрила" величезний конвертаційний центр

Служба безпеки України ліквідувала величезний конвертаційний центр. Його річний оборот становив понад 1 млрд гривень.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники спецслужби встановили, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів з метою ухилення від податкового навантаження і виведення грошей в "тіньовий" сектор економіки.

Відзначається, що серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини і низка державних підприємств. Під час санкціонованих слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.

Також виявлені установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна. Крім того вилучено комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

"Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Операція проводилася під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7", – йдеться в повідомленні.

Затримання організаторів конвертаційного центру Сайт СБУ

Обшуки в конвертаційний центр Сайт СБУ

Фіктивні печатки Сайт СБУ

Вилучена готівка Сайт СБУ

Вилучена готівка Сайт СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники СБУ розкрили злочинну схему групи компаній ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя), яка протягом двох років фінансувала діяльність терористичної організації "ДНР".

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