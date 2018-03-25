"Криються матом": стало відомо, як терористам "ДНР" живеться без Vodafone

Терористи на тимчасово-окупованій території Донецької області озлоблені через відключення Vodafone, зокрема, на їх ватажка Олександра Захарченка і "міністра доходів і зборів ДНР" Олександра Тимофєєва (Ташкент).

"Розмовляв сьогодні з бойовою мавпою "ДНР" на рахунок відключеного МТС в Донецьку. Навіть відморожені наглухо орки криють матом хітрож*пих керівників "динири" за МТС", - йдеться в блозі Фашика Донецького, опублікованого на "Обозревателе".

Відзначається, що кількість активних користувачів місцевого мобільного зв'язку вже перевалила за 500 тисяч. А якщо помножити це на мінімальну ціну стартового пакета, виходить майже 25 млн гривень. Але всі усвідомлюють, що гроші підуть в кишеню ватажкам окупаційної адміністрації РФ.

"У підсумку бойове м'ясо "риниди" озлоблено через МТС: мобільний зв'язок як би і є, і як би нету його. Самі посудіть, з 20-30 разу додзвонитися куди завгодно - це не зв'язок, простіше іноді крикнути. Також у ор*ів є сім'ї + ті ж бабусі з дідусями. Так, вони в*тні в основному ці сім'ї, але через відключення МТС і жадібність Захарченка-Ташкента та інших дебілів, багато ват*нів втратили пенсії і дитячі від "хунти", а їздити через блок-пости і відновлювати це все - нерви і геморой. Плюс - на час цього всього дійства з відновленням виплат доводиться жити на "зряплати" рядових "абізян", а цього ну взагалі не вистачає навіть на пожерти всієї сім'ї, не те що одягнутися або взутися", - написав блогер.

Він зазначив, що пенсії в окупації складають 2904 рублів. Таких грошей не вистачає. За словами блогера, через відсутність МТС тепер не можна викликати екстрені служби.

"Ор*і з числа тих, хто бойове м'ясо, прекрасно розуміють і таку річ: як тільки буде наказ ВСУ покласти зв'язок в Донецьку, то це справа максимум півгодини, точки на карті з телевежами відомі артилерії "хунти", їм потрібна тільки відмашка. А коли така відмашка буде, то на окупованій території буде великий пиз*ец і хаос, як серед військових, так і цивільних", - зазначив він.

Як повідомляв "Обозреватель", в кінці січня в Луганській області знову пропав Vodafone.