"Кривавий місяць": США закликали Росію забратися з Донбасу

Державний департамент США в черговий раз закликав Росію вивести свої війська з території України.

Представник Держдепу США Хізер Нойерт на своїй сторінці в Twitter оприлюднила дані про втрати українських військових на Донбасі за травень 2018 року.

"Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранених. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - написала вона.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. # Peace4Ukraine - Heather Nauert (@statedeptspox) 8 червня 2018 р

Раніше OBOZREVATEL опублікував список українських воїнів, які загинули в травні на Донбасі.