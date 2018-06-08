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"Кривавий місяць": США закликали Росію забратися з Донбасу

2.8тЧитати новину російською

Державний департамент США в черговий раз закликав Росію вивести свої війська з території України.

Представник Держдепу США Хізер Нойерт на своїй сторінці в Twitter оприлюднила дані про втрати українських військових на Донбасі за травень 2018 року.

"Травень був найкривавішим місяцем в цьому році для українських солдатів, які захищали свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранених. Сполучені Штати закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - написала вона.

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Раніше OBOZREVATEL опублікував список українських воїнів, які загинули в травні на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Хізер Нойерт
Місце
США
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