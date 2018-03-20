Кривава трагедія у Павлограді: з'явилися моторошні деталі про ймовірного вбивцю

Підозрюваний у подвійному вбивстві в Павлограді Дніпропетровської області Валентин Зємцов кілька років тому відрізав вухо хлопцеві, але уникнув покарання.

За словами жителів міста, у ймовірного злочинця можуть бути проблеми з психікою, повідомляється у сюжеті програми "Гроші".

Зємцов навчався у найпрестижнішій школі міста. Вчителі зазначають, що ніколи не помічали агресивної поведінки з боку Валентина. Містяни ж розповідають, що це не перший кримінальний момент у біографії хлопця.

"Він (Зємцов. - Ред.) з ножем ходив. 2 ​​роки тому хлопчикові вухо відрізав", - заявила жінка.

За її словами, щоб зам'яти інцидент, батьки Валентина заплатили 25 тисяч гривень. А покаранням для винуватця стало переведення до іншого навчального закладу.

Валентин Зємцов Скріншот

"Мою внучку мало не втопив у басейні. Заманив і кинув. Це все йшло з дитинства. Ми не дозволяли дітям дружити з ним", - додала місцева мешканка.

Люди стверджують, що Зємцов завжди вважав, що йому дозволено більше, ніж іншим.

Журналісти знайшли в соцмережі його сторінку. Підозрюваний перебував у групах, де щодня обговорювалися різні прояви насильства, а також постив сатанинські висловлювання.

Як повідомляв "Обозреватель", моторошна трагедія сталася пізно вночі 10 березня. Озброєний ножем 11-класник напав на будинок своїх сусідів, у результаті чого загинули двоє людей, крім того вагітна жінка отримала поранення.

Правоохоронці затримали злочинця протягом кількох годин. Суд заарештував його на 2 місяці без права внесення застави.