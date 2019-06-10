Кривава бійня в Харкові: стало відомо, хто побив журналіста. Фото

У Харкові в адміністрації торгового центру "Барабашово" заявили, що "Національний корпус" підтвердив свою участь в масовому зіткненні на території ТЦ 7 червня.

Під час бійки сильно побили журналіста Вадима Макарюка. Про це в Facebook пише адміністрація "Барабашово".

Повідомляється, що чоловік, який на відео стріляє по підприємцях, є активістом Нацкорпуса і брав участь в ряді партійних заходів.

"Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи того, хто стріляв. Ми звертаємося до правоохоронних органів, прокуратури, щоб зупинити беззаконня і бандитизм з боку партії "Національний корпус", – сказано в повідомленні.

Також служба безпеки "Барабашово" зараз вивчає всі матеріали, в тому числі відео, щоб ідентифікувати активістів Нацкорпуса, які під час конфлікту били журналіста Макарюка.

"На даний момент Вадиму надають медичну допомогу, він у важкому стані і не може брати участь у слідчих діях, не може дати показання, тому зараз шукають свідків, вивчають відео події", – відзначили в адміністрації ТЦ.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня в Харкові відбулися масові зіткнення на території торгового центру "Барабашово". В результаті постраждали мінімум вісім осіб.

Керівництво ТРЦ повідомляло, що представники "Нацкорпуса" захопили магазин, винесли з нього речі і перекрили вхід.

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