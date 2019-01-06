Криму напророчили ''входження'' у нову державу: про що мова

У 2019 Крим очолить якийсь інтернаціонал невизнаних територій.

Таку ймовірність підтвердив експерт із питань Криму, головний редактор порталу BlackSeaNews, глава наглядової ради фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, передає "Апостроф". "Ми бачимо спроби встановити постійні зв'язки між окупованим та невизнаним Кримом і такими ж невизнаними або окупованими територіями і навіть "проблемними"країнами. Ще влітку 2014 почався експорт зерна з Криму до Сирії", – помітив він.

Друге місце за активністю він надав Абхазії.

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"Крім того, вже не перший рік ми бачимо поставки зерна з Крімудо Північного Кіпру, це ще одна невизнана територія", – сказав Клименко.

При цьому він акцентував увагу на тому, всі ці зовнішні контакти відбуваються з благословення Москви.

"Там розуміють, що у Криму немає інших партнерів, окрім інших невизнаних "сірих зон". Таки чином, Кремль розписується у тому, що він більше нічого не може зробити", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що будівництво Керченського моста обійшлося Росії в майже 228 млрд рублів (3,66 млрд доларів за середнім курсом від початку реалізації проекту).