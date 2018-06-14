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Кримські греки гинуть від російських обстрілів - постпред Порошенка

1.9тЧитати новину російською

Кримські греки "щодня або щоночі гинуть від російських обстрілів під Маріуполем".

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин .

Коментуючи ініціативу, з якою до керівництва Росії звернулася нібито грецька національна громада Криму - про перейменування півострова на "Республіку Крим - Тавриду", постпред нагадав: "Ті греки, які проживали на півострові, були депортовані Російською імперією ще в XVIII столітті і поголовно вивезені з Криму. Сьогодні їхні нащадки проживають в Донецькій області".

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"І коли альфа-самець Російської Федерації турбується про долю кримських греків, можливо, він не знає, що вони щодня або щоночі гинуть від російських обстрілів під Маріуполем", - підкреслив він.

"За сумним історичним жартом, лінія фронту зараз проходить саме там, де їхні села, де проживають кримські греки, які були переміщені ще за імператриці Катерині на Приазов'я", - пояснив Бабин.

"Дійсно, кримські греки сьогодні гинуть за Крим, але вони гинуть за Крим на Донбасі, тому що сьогодні вони стали заручниками російської окупації", - резюмував постійний представник президента України.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бабин розповів про тотальну мілітаризацію Криму і про те, що на окупованому півострові дітей долучають до охорони "державного кордону" та затримання "українських диверсантів".

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Каждое слово мокшанских нацистов это брехня в кубе. У чухоно-мокшан брехня заложена на уровне подсознания. Интересно, эти недоразвитые московиты хоть когда нибудь смогут говорить правду ????*
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