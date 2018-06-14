Кримські греки гинуть від російських обстрілів - постпред Порошенка

Кримські греки "щодня або щоночі гинуть від російських обстрілів під Маріуполем".

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин .

Коментуючи ініціативу, з якою до керівництва Росії звернулася нібито грецька національна громада Криму - про перейменування півострова на "Республіку Крим - Тавриду", постпред нагадав: "Ті греки, які проживали на півострові, були депортовані Російською імперією ще в XVIII столітті і поголовно вивезені з Криму. Сьогодні їхні нащадки проживають в Донецькій області".

"І коли альфа-самець Російської Федерації турбується про долю кримських греків, можливо, він не знає, що вони щодня або щоночі гинуть від російських обстрілів під Маріуполем", - підкреслив він.

"За сумним історичним жартом, лінія фронту зараз проходить саме там, де їхні села, де проживають кримські греки, які були переміщені ще за імператриці Катерині на Приазов'я", - пояснив Бабин.

"Дійсно, кримські греки сьогодні гинуть за Крим, але вони гинуть за Крим на Донбасі, тому що сьогодні вони стали заручниками російської окупації", - резюмував постійний представник президента України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бабин розповів про тотальну мілітаризацію Криму і про те, що на окупованому півострові дітей долучають до охорони "державного кордону" та затримання "українських диверсантів".