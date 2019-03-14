Крим – це Україна! В окупантів забили на сполох через проблеми з торгівлею

В анексованому Криму в окупантів виникли проблеми з маркуванням продукції, яку виробляють на півострові.

Як повідомляє прес-служба групи "Інформаційний спротив", одним з основних бар'єрів, з яким стикаються підприємства під час поставок іноземним партнерам, зокрема до країн-членів Євразійського економічного союзу, — проблема митного оформлення вантажів.

"Основною перешкодою також є те, що в митній системі більшості іноземних держав "Республіка Крим — не суб'єкт Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Крим.Реалії

У зв'язку з цим так звана влада Криму звернулася до міністерства промисловості і торгівлі РФ з проханням вирішити проблему з маркуванням продукції для її переміщення в єдиному економічному просторі країн-членів ЄАЕС, а також поза його межами під час експортних поставок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захоплений Крим порівняли з раковою пухлиною, від якої розходяться метастази по російському суспільству.

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