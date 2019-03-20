"Крим — лише початок": Жириновський назвав терміни "поглинання" України

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Росія не повинна обмежуватися окупацією Криму і Донбасу. Він закликав прибрати до рук всю територію України протягом найближчого десятиліття.

Відео його скандального виступу опублікував на своїй сторінці у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нетверезими висновками Жириновський поділився, розмірковуючи про необхідність визнати незалежними терористичні "Л/ДНР".

"Нам не тільки Луганська і Донецька потрібна, нам потрібно звільнити весь південний схід, всю Україну! А якщо ми визнаємо Донецьк і Луганськ, то що вийде? Що закінчилося все? Адже Крим — це початок возз'єднання російського народу. Треба стратегічні рішення ухвалювати!" — висловився неадекватний лідер ЛДПР.

Володимир Жириновський Скріншот відео

Він додав, що Крим нібито "повернувся" до складу Росії в процесі відновлення історичної справедливості. Жириновський висловив упевненість, що анексований півострів ніколи не був українською територією і назвав його власністю росіян і Османської імперії.

"А Луганськ і Донецьк були, на жаль, у складі України за рішенням після 1917 року. Колись вони були у складі Російської імперії. Тому тут треба думати про те, що ми не повинні по шматочку відбирати і на 100 років розтягувати, а, мабуть, це має відбутися в найближчі 10 років, коли російський народ возз'єднається", — підсумував несамовитий Жириновський.

На його злочинні заклики відреагував Роман Цимбалюк. Він застеріг українців, які вірять у можливість домовитися з Росією, від оманливих надій. "Крим — це тільки початок. Треба ухвалювати стратегічні рішення щодо України. Жириновський переказує привіт любителям компромісу в Україні. Пережують вони цих миротворців і виплюнуть", — пише журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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