Крим приніс себе в жертву: в ВМС зізналися, що сталося в 2014 році

Військово-морські сили в Криму в 2014 році принесли себе в жертву для того, щоб дати шанс Україні зібрати всю військову міць.

Таку думку висловила помічник командувача Військово-морськими силами Марина Каналюк в інтерв'ю "112 Україна".

"Ми протягнули час до місяця. Повірте - це було непросто. І держава придумала надалі механізм використання ЗСУ - АТО. А Військово-морські сили, по суті, принесли себе в жертву для того, щоб дати шанс Україні зібрати всю військову міць, яка тільки є, яка була в строю, не була в строю", - пояснила вона.

За її словами, переговори велися на найвищому рівні.

"На переговори до нас приїжджали всі вищі керівники силових відомств РФ. Це були представники президента РФ, заступники міністра оборони Шойгу, представники Главкомата, командувач ЧФ, Чалий і Аксьонов", - уточнила Каналюк.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дав Путіну кілька порад щодо реабілітації в світі, наголосивши на необхідності в першу чергу деокупувати Крим.