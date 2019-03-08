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Крим без води: окупантам напророкували серйозні проблеми

12.1тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму назріває серйозна екологічна катастрофа, іде активне утворення солончаків. Жителів півострова цього року чекають значні проблеми із водою.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева. Вона зазначила, що причина такої ситуації – шість років нещадної експлуатації Криму окупантами.

"Екологічні наслідки в Криму дуже серйозні. Особливо це стосується півночі півострова. Ми бачили такі наслідки в Армянську з "Кримським Титаном". Там резервуари із хімічними препаратами, які мали бути під водою, але через нестачу вони випаровуються набагато швидше. Це не перший рік, коли ми бачимо подібні проблеми", – сказала вона.

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Правозахисниця додала, що вода так просто не з`явиться на півострові. Якщо останні п`ять років кримчанам щастило із частими дощами, то зараз такої можливості нема, зазначила Ташева.

Засуха в Криму

Засуха в Криму

eadaily.com

"Якщо поспілкуватися з тими, хто веде сільське господарство на півночі Криму, то вони пояснюють, що не можуть його вести так, як раніше. Фактично, це спустошення земель. Також у Криму бурять глибинні свердловини, через які викачують воду. Це матиме фатальні наслідки", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов заявив, що накопичена у кримських водоймищах вода природного стоку до липня 2019 року може закінчитися. На думку Ілларіонова, Кремль може зважитися на окупацію південних районів Херсонської області, щоб забезпечити подачу в Крим води з Дніпра.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Таміла Ташева
Місце
Україна
Теги
УкраїнаКримКрим без водиКримський титанНовини Криму
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Putin Serjio
Putin Serjio
В обозе каждый год одно и то же... А Крым все никак не засохнет
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Посмотрим что будет, время покажет. Уже орали с Украины всякие что Крым загнется прошлым летом, а там всё нормально. Мои сестренки довольны, значит и я доволен, при смене власти туда наконец то начали приходить бюджетные денежки.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Луцюк Виталий, ты себя в зеркале видел, чучело? Тебя вообще на этом свете быть не должно.
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1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "причина такой ситуации – шесть лет беспощадной эксплуатации Крыма " А может быть ваши террористы виноваты которые перекрыли воду? Но ничего, с водой разберутся и без вас убогие.
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