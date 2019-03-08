Крим без води: окупантам напророкували серйозні проблеми

В анексованому Криму назріває серйозна екологічна катастрофа, іде активне утворення солончаків. Жителів півострова цього року чекають значні проблеми із водою.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева. Вона зазначила, що причина такої ситуації – шість років нещадної експлуатації Криму окупантами.

"Екологічні наслідки в Криму дуже серйозні. Особливо це стосується півночі півострова. Ми бачили такі наслідки в Армянську з "Кримським Титаном". Там резервуари із хімічними препаратами, які мали бути під водою, але через нестачу вони випаровуються набагато швидше. Це не перший рік, коли ми бачимо подібні проблеми", – сказала вона.

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Правозахисниця додала, що вода так просто не з`явиться на півострові. Якщо останні п`ять років кримчанам щастило із частими дощами, то зараз такої можливості нема, зазначила Ташева.

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"Якщо поспілкуватися з тими, хто веде сільське господарство на півночі Криму, то вони пояснюють, що не можуть його вести так, як раніше. Фактично, це спустошення земель. Також у Криму бурять глибинні свердловини, через які викачують воду. Це матиме фатальні наслідки", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник президента РФ, економіст Андрій Ілларіонов заявив, що накопичена у кримських водоймищах вода природного стоку до липня 2019 року може закінчитися. На думку Ілларіонова, Кремль може зважитися на окупацію південних районів Херсонської області, щоб забезпечити подачу в Крим води з Дніпра.

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