Кремль вирішив ліквідувати ватажків "Л/ДНР" - генерал

Заява терористичних "міністерств держбезпеки" "ДНР" і "ЛНР" про нібито замах на їх ватажків силами українських ДРГ – спроба вирішити відразу кілька завдань.

Таку думку OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. За його словами, одне із завдань полягає в черговій зміні "влади" в цих "республіках".

"Щойно призначили Пасічника і Пушиліна, я говорив, що їх чекає та ж доля, що і Захарченка та Плотницького. Путінський режим максимально використовує певних маріонеток, а потім, щоб зняти з себе відповідальність за нібито їх особисту діяльність, вони вирішують ці питання таким чином – фізично ліквідують ", - зауважив він.

Денис Пушилін, Леонід Пасічник VistaNews.ru

Генерал звернув увагу на той факт, що інформаційні вкидання є звичайною практикою в умовах гібридної війни, яку Росія веде проти України. При цьому, як правило, такі "сигнали" вкидаються "перед якимись черговими заходами російських спецслужб".

"В даному випадку я не виключаю, що путінський режим має на меті усунення чергових ватажків "Л /ДНР", - підкреслив Богдан.

Таким чином, планується вирішити відразу кілька завдань: не тільки ліквідації Пасічника і Пушиліна, а й дискредитації України в очах світової спільноти і громадян Росії, - припустив генерал.

Він визнав: "війна є війна", і обидві сторони вчиняють певні дії. Але в тому, що українська сторона не піде на такий крок, як фізична ліквідація ватажків "ДНР" і "ЛНР", Богдан абсолютно переконаний.

Він також звернув увагу на час, який було обрано для подібного інформаційного вкидання – період переформатування влади, коли, як думають в Кремлі, в Україні має місце "фаза неорганізованості, недостатній керованості і недостатнього реагування на подібні події".

Проте, генерал переконаний: "Не зважаючи на всі ці кульбіти українська сторона реагує досить активно, своєчасно і прицільно".

Як писав OBOZREVATEL:

За інформацією координатора групи "Інформаційний спротив", народного депутата України ("Народний фронт") Дмитра Тимчука, "в "МГБ ДНР" і "МГБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" і нібито закинутих на території "ДНР" і "ЛНР" з метою "ліквідації вищого керівництва".

Раніше лідери терористичних "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник відвідали Москву, де зустрілися з новим кремлівським куратором окупованих територій Донбасу Михайлом Бабичем.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував призначення екс-посла РФ в Білорусі Михайла Бабича на посаду куратора "Л/ДНР".

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