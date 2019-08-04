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"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

8.9т Читати матеріал російською

Журналіст-фанат президента РФ Володимира Путіна Дмитро Смірнов розлютив росіян ігноруванням останніх скандальних подій у країні.

Так, на своїй сторінці в Twitter він опублікував три пости про смертельну стрілянину в США 3 серпня.

Однак, користувачі мережі звернули увагу на те, що Смірнов, активно висвітлюючи події в світі, ніяк не прокоментував масштабні пожежі в Сибіру та жорстокий розгін мирних акцій протесту в Москві.

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Путін і Смирнов

Путін і Смирнов

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Через це журналіста кремлівського пулу різко розкритикували. Деякі користувачі, не приховуючи крайнього обурення, застосували ненормативну лексику.

"Коли в Росії трапляється НП, ти тягнеш до останнього і повідомляєш новину тільки через призму, що Путін дав доручення розібратися. Коли закордоном трапляється, ти строчиш повідомлення як відморожений. Нікчемна пропаган*онська шавка", – написав один із користувачів.

"Вчора в Москві від рук поліції скільки мирних громадян постраждали і були поранені?" "Про Україну не забудь написати, "журналіст", "А в Росії нічого не відбувається?!" "Дід-то де сховався?" "Іди Сибір туши, покидьок, а не в замкову щілину за США стеж", – додали в коментарях.

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Скріншот

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії соцмережі
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
всех демонстрантов в Сибирь, весной с наводнениями бороться, летом пожары тушить, зимой снег убирать,
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Зачем каких то блоХеров читать? На Обозе все гадости и фейки о России в одном блюде.
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Fisher Sam
Fisher Sam
а где пригожинские подстилки?
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