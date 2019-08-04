"Краще б Путіна застрелив!" Пропагандист Кремля розлютив росіян лицемірним випадом

Журналіст-фанат президента РФ Володимира Путіна Дмитро Смірнов розлютив росіян ігноруванням останніх скандальних подій у країні.

Так, на своїй сторінці в Twitter він опублікував три пости про смертельну стрілянину в США 3 серпня.

Однак, користувачі мережі звернули увагу на те, що Смірнов, активно висвітлюючи події в світі, ніяк не прокоментував масштабні пожежі в Сибіру та жорстокий розгін мирних акцій протесту в Москві.

Путін і Смирнов Колаж

Через це журналіста кремлівського пулу різко розкритикували. Деякі користувачі, не приховуючи крайнього обурення, застосували ненормативну лексику.

"Коли в Росії трапляється НП, ти тягнеш до останнього і повідомляєш новину тільки через призму, що Путін дав доручення розібратися. Коли закордоном трапляється, ти строчиш повідомлення як відморожений. Нікчемна пропаган*онська шавка", – написав один із користувачів.

"Вчора в Москві від рук поліції скільки мирних громадян постраждали і були поранені?" "Про Україну не забудь написати, "журналіст", "А в Росії нічого не відбувається?!" "Дід-то де сховався?" "Іди Сибір туши, покидьок, а не в замкову щілину за США стеж", – додали в коментарях.

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Стрілянина в торговому центрі Cielo Vista Mall в Техасі: Місцеві ЗМІ повідомляють про вбитих і близько 20 поранених. Люди вибігають з магазину з піднятими руками pic.twitter.com/d4P8wzA2Pq - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 3, 2019

Другий випадок масового розстрілу в США за добу: ЗМІ повідомляють про кількох убитих в результаті стрілянини в Дайтоні штат Огайо pic.twitter.com/eHEK9hERvb - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 4, 2019

"Не менш 20 людей вбито, близько трьох десятків поранені": Поліція затримала підозрюваного в стрілянині в торговому центрі міста Ель-Пасо в Техасі pic.twitter.com/04xLlsJKNG - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 4, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.

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