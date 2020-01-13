Крали на будівництві казарм: посадовців Міноборони викрили в гучних махінаціях

У Міністерстві оборони України взялися за перевірку будівництва об’єктів житлово-казарменого фонду на наявність фактів корупційних та інших порушень, а також неналежного виконання службових обов’язків посадовцями, залученими до цієї роботи.

Зокрема, зі 184 казарм поліпшеного планування, які мали побудувати та ввести в експлуатацію упродовж 2017-2019 років, за наявними на кінець минулого року даними, було зведено тільки 82, інші виявилися недобудовані. Про подробиці розслідування повідомляється на офіційному вебсайті відомства.

"Проведений попередній аналіз дає підстави стверджувати, що під час будівництва згаданих житлових комплексів могли мати місце різні корупційні схеми та зловживання з боку посадових осіб, у тому числі у сфері публічних закупівель", – зазначається в інформації.

Посадовців Міноборони викрили в махінаціях на будівництві казарм

Йдеться, зокрема, про порушення законодавства в частині щодо незаконного визначення переможцями торгів організацій, чиї цінові пропозиції не відповідали вимогам. Також посадовці штучного створювали передумови до укладання договорів із підрядними організаціями, які не були достатньо забезпечені технікою й персоналом, а відтак взагалі не мали можливості здійснювати будівництво.

Також були встановлені факти необґрунтованого збільшення очікуваної вартості закупівель і будівництва, безпідставного розірвання договорів, перенесення строків виконання робіт на 2019 та 2020 роки, що призвело до збільшення вартості будівництва загалом.

"Матеріали попередньої перевірки дають підстави зробити висновок, що низкою посадових осіб вчинялись протиправні дії з метою отримання з державного бюджету України коштів у розмірах, які не відповідали фактичним потребам на будівництво", – повідомили в Міноборони.

Кошти посадовці Міноборони перераховували на рахунки підрядних організацій у вигляді сплати за роботи, які не виконувалися.

У таких діях вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального Кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Зазначається, що за багатьма об’єктами вже тривають досудові розслідування.

Як писав OBOZREVATEL, у Генеральній прокуратурі України повідомили подробиці розслідування справи про закупівлю 11 тисяч неякісних бронежилетів для потреб ЗСУ.

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