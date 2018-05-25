Трагедія MH17: встановлено, хто перевозив "Бук"

Офіцер Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії (ГРУ) Олег Іванніков причетний до падіння рейсу MH17 над Донецькою областю 17 липня 2014.

Такого висновку дійшли у спільному міжнародному розслідуванні під керівництвом Bellingcat.

Зокрема, учасники дослідницької групи дійшли висновку, що Андрій Іванович з позивним "Оріон", що фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи рейса MH17 - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков.

Влітку 2014 року він прибув на окуповану частину Луганської області, де працював під прихованим ім'ям "Андрій Іванович Лаптєв" на посаді військового радника ватажків терористів "ЛНР". Він координував і керував військовими діями російських бойовиків, проросійських сепаратистів і найманців з приватної армії "Вагнер".

Іванніков також здійснював нагляд за поставками і транспортуванням озброєнь через російсько-український кордон. Він виконував ці ж функції і при падінні MH17

В Україні він перебував принаймні до початку 2015 року.

Крім того, саме "Андрій Іванович Лаптєв" був на посаді так званого "міністра оборони та надзвичайних ситуацій" у самопроголошеній Республіці Південна Осетія з 2006 по 2008 роки.

"Висновки в цьому звіті вперше встановлюють пряму або непряму участь високопоставленого російського військового офіцера в оперативній роботі на території України під час знищення лайнера", - йдеться у висновках.

Головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов, який брав участь у розслідуванні, зазначив, що Іванніков, швидше за все, досі працює у ГРУ, або як мінімум працював у 2017 році, передає "Медуза" на своєму каналі у Telegram.

Так, його телефон виявився у базі даних клієнтів закритого онлайн-магазину, він купив маску для бігу на великій висоті.

Адреса була вказана як Москва, вулиця Поліни Осипенко, 76. Але такого будинку не було по цій вулиці. Якщо подивитися по карті, будівлі з номерами 76 та різні їхні корпуси розташовані за адресою Хорошевське шосе, 76. Це адреса штаб-квартири ГРУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підбила проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Розслідування підтвердило, що літак був збитий з установки "Бук", що потрапила з РФ на непідконтрольну територію Донбасу.